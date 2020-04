En Salta, las farmacias no están preparadas para la venta masiva de barbijos

InformateSalta dialogó con Susana Carrasco, tesorera de la Cámara de Farmacéuticos de Salta, quien nos manifestó que no están preparados para una venta masiva, además señaló que sería un gasto innecesario ya que se los puede fabricar de manera casera.

“Las farmacias no están preparadas porque no hay stock, la cantidad que hay disponible en farmacia es muy poca, es lo que se pudo conseguir, no están dando a basto, las droguerías no tienen y las distribuidoras nos envían conforme van recibiendo, pero es muy poca la cantidad. Respetan las cantidades históricas que lo que las farmacias venían comprando, pero esto no va a responder a la necesidad de este momento”, dijo.

Carrasco consideró que la medida que se tomó ahora en Salta, como en Jujuy y a nivel Nacional, responde principalmente a que la gente se proteja la boca y la nariz. “Uno puede pretender respetar la distancia de aislamiento pero hay mucha gente que no lo hace y pone en riesgo a los demás, una medida de protección para reforzar el aislamiento”

En barbijo como tal no es imprescindible, se pueden usar otros elementos para cubrirse la boca y la nariz, se puede usar una bufanda, un pañuelo, se lo puede hacer de manera casera. “No sería nada económico comprar barbijos para todos los días y para toda la familia. Si salís dos veces al día vas a necesitar dos barbijos, Cuando el barbijo se humedece hay que cambiarlo automáticamente”, señaló la mujer.

Con respecto a los precios, Carrasco indicó que están entre $60, $80 y hasta $90, “dependiendo del fabricante y del material. Las farmacias no son formadoras de precios, los precios a los que vendemos son precios sugeridos de quien nos proveyó los insumos, lo mismo que los guantes o el alcohol en gel”.

La tesorera de la Cámara de Farmacéuticos recomendó denunciar los casos donde se adviertan precios abusivos. “La mejor denuncia es no comprar, si vemos que un producto está a un precio excesivo, que no corresponde, el mejor rechazo es no comprarlo y denunciar”.

Opciones caseras

Bufandas y pañuelos se convierten en buenas opciones para reemplazar al barbijo. Susana Carrasco manifestó que el objetivo principal es cubrir la boca y la nariz, por lo que se pueden usar múltiples elementos. "Lo importante es que si salimos con una bufanda o pañuelo, lo lavemos apenas volvemos a la casa".

También recomendó hacerlos de manera casera con algún buzo o remera que ya no se usen. En este caso, habrá que tener en cuenta que la tela no sea porosa, es decir que el tramo del tejido sea cerrado para evitar que ingrese el virus.

"Hay muchas alternativas para protegerse, no es imprescindible el barbijo. La mejor alternativa es no salir de casa si no es imprescindible", finalizó.