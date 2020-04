Matías Cánepa: “No está definido cuándo se volverá a las aulas”

El ministro de Educación, Matías Cánepa, brindó una conferencia donde respondió consultas de los salteños. Indicó que no se sabe cuándo regresarán las clases presenciales y que no se califican contenidos. Pidió el acompañamiento de los chicos en las casas.

Hoy, el ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa, tomó la iniciativa realizada por el gobernador Gustavo Sáenz días atrás, de mantener una transmisión en vivo con los usuarios salteños, a fin de poder responder algunas consultas e inquietudes relacionadas al ciclo lectivo afectado por la cuarentena del coronavirus

“Debemos acompañar a los chicos que están en sus casas”, fue el llamado que hizo Cánepa en primer lugar, entendiendo las dificultades que se puedan presentar en cada hogar, ya sea por problemas de material, de conectividad, de equipamiento tecnológico, e inclusive la paciencia de los padres.

“Las situaciones son diversas pero lo importante es que ningún chico se va a quedar al costado del camino, lo que tenemos que hacer es no agobiar a las familias, sino acompañarlas, hacer el esfuerzo para llegar a los hogares, acompañando las trayectorias en este tiempo y sabiendo que los padres no son docentes”, afirmó el funcionario.

En ese sentido indicó que “en poco tiempo esperamos comenzar a distribuir los manuales que se distribuyeron años anteriores, y las cartillas que acaban de llegar desde Nación”, adelantó el ministro quien agregó que las mismas deberán ser “una herramienta para las familias sin conexión, serán un acompañamiento para las mismas”.

“Las cartillas son gratuitas y no se deben cobrar”

Definiciones a futuro

Cánepa, respondiendo una de las preguntas más repetidas, explicó que aún no se definió cómo será el regreso presencial a las clases. “No sabemos cuándo termina el periodos de escuelas cerradas, no será a corto plazo, dependerá del tiempo que dure” la cuarentena, aseveró.

“No está definido cuándo se volverá (a las aulas), en un corto periodo no será”

Del mismo modo, sentenció que por el momento “no se califica” el contenido aprendido por los alumnos en sus hogares. “No se puede calificar, se va a tener que recuperar este tiempo pero por ahora hay que acompañar a las familias, luego habrá que tener una estrategia de recuperación de esas clases”, comentó.

“Se evalúa, pero no se califica”

Por otra parte, Cánepa repitió las definiciones sobre las escuelas privadas y las cuotas. “Con el Consejo Federal de Educación se ha hablado con las cámaras que agrupan al sector de la educación privada, acordando que se congelen las cuotas y que, en cada unidad, se vea la situación que puedan sufrir distintas familias”, recordó.