Silvia Magno dio contradictorias explicaciones del trabajo que realiza en las repatriaciones

La tan cuestionada empresaria Silvia Magno, por su participación activa en la repatriacion de salteños dialogó con FM Aries luego de que ayer ingresara un micro de su empresa, en horas de la noche por el Ex peaje Aunor con 46 pasajeros, estudiantes de Córdoba. La mujer dijo que se hizo como empresa y fue por el pedido de padres desde principio de semana, que planteaban preocupación por sus hijos, que estaban quedando sin hospedaje por el cierre de pensiones y lugares donde se alojan comunmente los jóvenes.

Consultada por cómo fue el trámite que le permitió tal movimiento dijo "empezamos toda una logística de permisos para poder traerlos, porque no es que se puede circular libremente en el País. La nueva legislacion por el tema del Coronavirus exige que una autoridad política del lugar de origen, o sea de Córdoba, avise a una autoridad de destino, que sería Salta que está mandando a los chicos, haciendo eso uno puede sacar el permiso Nacional y hacer toda la logística de viaje, es muy engorroso, muy político, pero lo logramos y bueno haciendo todo ese protocolo se trajo a los chicos cumpliendo todos los requisitos que pide Nación para poder traerlos de Córdoba a Salta"

Continuando en su explicación dijo "En Salta se activó el protocolo como cualquier ciudadano que entra a Salta, y que tiene que hacer todo el ingreso en Aunor. Desinfección, toma de temperatura y de ahí llevarlos a cada uno a sus casas con el patrullero, la ambulancia, hacerles el ambiental y los chicos hoy están haciendo la cuarentena como cualquier persona que ingresa a Salta".

A su vez aclaró sobre la marcha que algunos están en la casa de la abuela porque le desocuparon la casa. "Hay papas que tiene un departamento que lo alquilaban lo desocuparon y los chicos están ahí".

Más adelante en la entrevista radial, la mujer fue consultada por un reclamo puntual de una madre de los chicos del colectivo de 46 estudiantes, que se quejaba que lo hicieron ir a las 7 de la mañana y luego volver contestó contradictoriamente a lo expresado al inicio de la entrevista.

"Salta no autorizaba el ingreso de los chicos. Nosotros teníamos todos los papeles, ya estaba todo listo para salir y antes de salir, a mí como transportista, se me ocurrió preguntar a la CNRT mira tengo estos papeles, ¿esta bien? ¿no necesito más nada? me dijeron sí esta todo bien, pero desde este lunes hay nueva resolución en dónde la autoridad de origen tiene que avisar de que van pasajeros, y la autoridad de destino tiene que tomar conocimiento de que llegan pasajeros a Salta"

Consultada en base a lo expresado anteriormente el periodista le consultó sobre si la CNRT no le había dicho ese paso. "No, no porque eso no corresponde a la CNRT, eso corresponde a la Secretaría de Transporte de la Nación que no es la Comisión de transporte, o sea porqué sale esto, porque hay provincias que cerraron sus fronteras, no dejan entrar a nadie. Era un requisito aparte, yo nunca lo uuve que tener, ellos se tienen que asegurar que los pasajeros en ruta lleguen a destino. La Autoridad de destino debe tomar conocimiento, no autorizar, de que están en ruta y que van a ingresar pasajeros salteños".

En ese marco, apuntó contra el área de seguridad de la Provincia. "Empezamos a las 9 de la mañana y lo conseguimos a las 20 horas, acá el que no quería tomar conocimiento era el Ministro de Seguridad, tuvimos que mover toda una estructura, capaz que ayudaron a mover a otra gente, y gracias a Dios transporte de la Provincia de Salta nos ayudó y dieron la toma de conocimiento".

Viajes gratis o pagos

Con respecto a la versión de un contrato desde el Gobierno para el traslado dijo que ellos están ayudando las 24 horas en el ingreso de personas de manera interna.

Silvia Magno dijo que prestan un servicio gratuito interno, con 3 coches disponibles las 24 horas con 6 choferes a disposición. "Esto esta auditado por los médicos del COVID y Defensa Civil que están trabajando con nosotros en forma directa, tengo comunicación las 24 horas"

En ese marco, aclaró que todo servicio que brindan a embajadas o consulados, lo realizan en forma independiente como empresa a través del consulado, o de las embajadas de Córdoba, Buenos Aires o de donde sea. "Por supuesto que es mi trabajo, y si quiero cobrar los 10 millones de pesos los puedo cobrar, no tengo que darle explicaciones a nadie"

"Si yo tengo un colectivo de 60 personas y tengo que llevar por los protocolos de seguridad máximo 20 pasajeros y no puedo traer a nadie de otro lugar, obvio que un pasaje te va salir el doble o triple"

En el caso de los 46 pasajeros estudiantes que vinieron en un solo colectivo dijo "Fue un colectivo de 62 pasajero, son camas y semi cama arriba e iban super cómodos, se dejaron 15 lugares libres arriba. Nosotros nos aseguramos que los chicos tienen más de 40 días de cuarentena. No se trajo a ninguna persona que no sea estudiante. Y se pidió que nos manden foto del carnet de estudiante, cuando ingresaron a Córdoba, o sea se hizo todo un protocolo de seguridad por el cuidado de los chicos mismos, es una responsabilidad muy grande" explicó.