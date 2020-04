La Voz Ciudadana: gastronómicos en el ojo de las críticas

En esta sección denominada Voz Ciudadana, damos a conocer la opinión de nuestros lectores luego de dar a conocer una noticia en InformateSalta.

En esta oportunidad se trató de trabajadores de la pizzeríal La Fiamma, cuyo propietario es dueño de otros locales de comida, quienes reclaman el pago del sueldo por los días de la cuarentena que no pudieron trabajar. Además se quejan de que si lo denuncian, los amenaza con despedir.

“Te pagan el día, no nos pagan mensual, no nos pagan vacaciones, aguinaldos, ni días de descanso” y, por consiguiente, no tuvieron paga por los días de cuarentena.

Pero no sería el único caso, ya que a través de Facebook, muchos salteños dijeron padecer lo mismo.

Damian Oscar Uthgra ..toc toccc donde andamosss....tenemos miedo al pez gordo que no lo queremos pescarrr.......yo labure 3 años ahiiii hace 6 años y sigo esperando q me paguen los descansos feriados .aportes vacaciones obra social etc .......tanto pesa omarcito ?o l tienen miedoooo.......

Veronica Llimos Tal cual,intocable......nadie hizo nada y me incluyo por necesidad y miedo a perder el laburo....gastronomicos????? Bien gracias todos prendidos

Lyly Ortiz ELLOS SON FAMOSOS EMPRESARIOS GRACIAS A ESTOS EMPLEADOS Y AHORA ? ESCRACHES A TODOS SUS LOCALES OTRA NO SE MERECEN X LEÍ NO LOS PUEDEN DESPEDIR NI SUSPENDER ASESORENSE

Ver Onica Robles Siempre hace eso el Sr M... A mi me hizo lo mismo y por de mandarlo me dejó sin trabajo porq es INTOCABLEEE"""

Elizabeth Castro Como vamos a salir de estos...Si los que pueden,no quieren ayudar...lo único que hacen es poner más palo a la rueda.

Alejandra Zelaya Y eso que son rubros gastronómicos, pueden seguir vendiendo con delivery, es más la panaderia de calle Zuviria no debe de haber cerrado si tienen permiso por ser de primera necesidad

Pauli Narvaez Tal cual, hay muchos empleados con este inconveniente, no estan cobrando, pero si llegan a denunciar se tienen q considerar despedidos😞

Franco Tolaba Me consta de que lo que denuncian es verdad. Incluso en temporada alta les quitan el descanso semanal y trabajan hasta un mes sin descansar un solo día. Terribles explotadores.

Roberto Carlos Martínez Eso es lo malo de los gastronómicos!! Más si trabajan informales los negocios cierran y quedamos en la vía eso no es abandono de persona???

Ver Onica Robles los de la monumental lo mismo se quedaron con mi plata que me la gane trabajando y quedo en la NADAA ELLOS SE LLENAN LOS BOLSILLOS CON NUESTRO TRABAJO Y DESPUES NO QUIEREN PAGAR LACRAS HUMANAS PEOOORRRR QUE COVID19..HDP

Dario Ramon Diaz Donde esta el sindicato UTHGRA a ver si aparecen ahora. Mangas de

Nicolás Leiva No solo los explotan por dos pesos haciendolos laburar infinidad de horas, sino que tambien los exponen al virus. Si los empresarios tanto quieren abrir q salgan ellos mismos a cocinar, lavar, atender y llevar los pedidos, que lo hagan ellos solos y no a costa de sus empleados q les pagan miserias a ver si se la bancan

Carolina Alberdi Estos tipos son así, la parte gastronomía son los más miserables para pagar y negrean a la gente ojalá que alguien haga algo porque de 30 empleados 10 deben estar en blanco

Sergio Fernandez Así se manejan estos empresarios que ganan guita evadiendo y cagando a la gente la mayoría de los empleados les pagan 4 horas en blanco y las otras en negro ! Son intocables xq son amiguitos del poder

Maria Apaza Pero mira vos!! Uno tiene q laburar gratis y q come tu flia,.?mientra el patron se llena el bolsillo, y cree q solo el tiene nesecidades, esta loco!! Yo, q los empleados q ninguno trbje, y cmo va saber, lo q es no tnr un mango en el bolsillo, si kiere ganar q pague o cierre, pero q no los negree, denuncien estan en su derecho, y si estan en negro peor!!p el,,

Wuadaa Bj en el restaurante doña soledad tambien qedaron debiendo a sus empleado no pagan descanso lo peor es q trbj y recien al otro dia te pagan y te qedan debiendo si te qeja te votan y xx nesecidad uno agacha l cabeza el dueño tambien es flia de morale otro negrero explotador estan acostumbrado a negriar a sus empleado

Nahuel Lopez Tremendo mal parido resultó ser. Bien que tiene delivery para seguir funcionando

Cecilia Cari Los negreros de siempre y ahora son los que presionan al gobierno para que levanté la cuarentena para que sus explotados puedan salir a laburar para ellos. En el centro hay más.

Veronica Espinosa En salta la mayoría son explotadores mal trato por eso me fui de salta .

Gerardo Fernandez Terrible cul… debe ser asi son todos los empresarios

Alejandra Paola Y uthgra donde esta .......al pez gordo no lo pillan eh.........

