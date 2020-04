Más acceso al transporte público: ¿Quiénes son los exceptuados y qué permisos deben portar?

Desde que se decretó el aislamiento social obligatorio, una de las primeras restricciones que hubo en la provincia fue en torno al acceso del transporte público. Los exceptuados por aquel entonces fueron las fuerzas de seguridad y el personal de salud, siendo los únicos sectores habilitados para abordar colectivos.

Esta medida se mantuvo durante las últimas tres semanas, sin embargo, ante los nuevos anuncios presidenciales y bajo la consideración de las autoridades provinciales, se habilitó desde la jornada de hoy, el acceso a todas las personas exceptuadas de la cuarentena. Esto alcanza a personas que trabajan en talleres mecánicos, gomerías y venta de productos alimenticios. Así mismo, se hacen excepciones con personas que puedan comprobar que tienen turno en las entidades bancarias, quienes reabrieron sus puertas pero sólo para atenciones pactadas.

Excepciones, permisos y requisitos

En diálogo por Radio Vos, Claudio Juri, gerente general de Saeta, explicó cuáles son los alcances de las nuevas disposiciones y cuáles son los puntos a tener en cuenta por parte de los usuarios exceptuados.

“Las medidas son dinámicas, hoy empezamos una nueva etapa donde puede subir más gente, con protección y abonando su boleto”

Así como señaló el funcionario, continúan teniendo acceso las fuerzas de salud y seguridad, “a lo que se les suma las excepciones que anunció el presidente: como ser personas que trabajan en gomerías, talleres, supermercados”.





En este sentido, se encuentran dos grupos de usuarios: quienes accedieron a la tarjeta COVID y quienes no. Para el primer grupo, Juri explica que son cerca de 13 mil usuarios con tarjetas COVID: “estas personas no necesitan permiso porque ese tipo de tarjeta hace de permiso de circulación. Sí deben subir con barbijo, sentarse a partir de la segunda fila y no se permiten pasajeros que viajen parados”, explicó el gerente de la firma.

Para las nuevas excepciones, los requisitos enunciados por Claudio Juri son los siguientes: “tienen que tener el permiso de circulación firmado por el titular de la empresa donde trabajan, además portar su DNI, pasar su tarjeta de pago y usar barbijo”.

"Hay un permiso unificado: el que se imprime desde la pagina de la Nación, sólo varía quien lo firma, que tiene que ser el dueño de la empresa”

Finalmente, refiriéndose a las personas que necesitan llegar a las entidades bancarias, el gerente de Saeta explicó: “la gente que tiene que ir al banco, teniendo el turno, se lo puede mostrar al inspector, junto con el DNI más la tarjeta de cobro, pero debe trasladarse en el rango de horario del turno”.

Controles y horarios

Mientras que hasta ayer había 45 inspectores en la calle, hoy se amplió el número y son 105 quienes efectúan los controles a bordo de las unidades, sumándose a ellos la policía. Además de efectuar controles sobre la documentación, inspectores y policías comprueban que los pasajeros cumplan con el uso de barbijo y que no se supere la cantidad de usuarios por unidad.

“En lo que va de la jornada se estiman entre 6 y 7 pasajeros por unidad, no hay mucho movimiento”, explicó el funcionario, a lo que añadió que por el momento trabajan con los turnos y franjas fijados anteriormente, aunque se encuentran evaluando la continuidad de las mismas.