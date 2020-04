No endeudarse y cuidar hasta el último peso, claves económicas en cuarentena

InformateSalta dialogó con el economista Lucas Dapena para consultar cuáles son las principales claves en la economía familiar para no quedar en bancarrota y, paulatinamente, recuperara la estabilidad en el consumo.

“Es una situación atípica en la que le recomendamos a la gente que cuide hasta el ultimo peso que tiene, que las deudas que no puede pagar las negocie para extender los vencimientos, no endeudarse, en casos de emergencias buscar fuentes informales de financiamiento como la familia o amigos”, dijo de manera resumida.

El economista señaló que hay familias que tienen algún tipo de colchón financiero, tienen ahorros, es decir que “cuentan con una disponibilidad de dinero que les permite pasar estos dos o tres meses que va a demandar la normalización de la economía. La recomendación que es que vaya racionando el dinero lo más que puedan”.

Para quienes no tienen ahorros y no tienen ingresos, no están cobrando un sueldo, la situación es mucho más complicada, “necesitan asistencia nacional o provincial. Es una situación que nos tomó a todos por sorpresa y tenemos que ser solidarios. Si yo alquilo un comercio y éste mes no pude vender, lo ideal sería sentarse a dialogar con el dueño que me alquila el local y plantearle la situación”, señaló.

Dapena consideró que “desde el punto de vista económico, de alguna manera todos vamos a perder. La idea es que ésa pérdida económica sea lo más equitativa posible. Pedir préstamos para pagar deudas no es recomendable. Hay que estar atento a las tasas de intereses. Una tasa de 43% es muy alta. Antes eso, lo recomendable es que no pague. Si lo que está debiendo es el alquiler, que hable con el dueño para que le extienda el plazo”.

Con respecto a la posibilidad de pagar las tarjetas en cuotas, Dapena lo descartó por completo. “Las tarjetas son muy peligrosas. Esta facilidad que dieron de pagar el total en tres cuotas es con una tasa de interés del 43%, es una locura. Pagar primero las deudas que te cobran más intereses, para que no sigan aumentando, tratar de sacarse lo que se pueda”.

Sobre las medidas económicas destinadas al sector privado y las líneas de financiamiento para empresas y pymes, Dapena sugierió que pidan los préstamos con tasas del 24% que definió el gobierno nacional.

“El consumo está limitado a los alimentos, los únicos que están dentro de todo bien son los que hacen alcohol, barbijos e insumos médicos, desinfectantes. Las ayudas que están dando vienen bien para los pequeños almacenes, pero no son ayudas para reactivar una economía. Salta vive del turismo, del campo, de la minería y del comercio. hoy por hoy todo eso está parado”, manifestó.