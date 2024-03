La mujer fallecida en el accidente en ruta 26 tenía pedido de captura, ¿quién era?

El trágico accidente en zona sudeste, en el que una mujer perdió la vida y su pareja resultó con graves lesiones, sumó un nuevo capítulo, ya que, con el correr de las horas, se supo que la víctima, identificada como Carla Careaga Castro, de 37 años, tenía un pedido de captura internacional en su contra.

Según informó Radio Infinito, la mujer fallecida era propietaria de "Stetic Clinic", una empresa que estaría vinculada a cirugías clandestinas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Ante las denuncias presentadas en su contra, se presume que Careaga Castro, quien también estaba acusada de ejercer la odontología tras falsificar los títulos habilitantes, habría buscado refugio en Salta, donde encontró la muerte.

Denuncias en su contra

Hace nueve meses, informó Que Pasa Salta, en una entrevista para un medio del vecino país de Bolivia, una modelo de 17 años contó la desgracia que vivió tras contactarse con la profesional que promocionaba las operaciones estéticas a través de Tik Tok.

"La conocí a través de TikTok y sus promociones de mini lipo. Me aseguró que podía realizarme la cirugía sin necesidad de análisis previos. Tras la operación, tuve graves secuelas físicas y problemas de salud. Me desmayaba constantemente y ella me decía que era normal", expresó.

Por otro lado, la joven sostuvo que tuvo que recurrir a otro profesional y ahí se enteró las secuelas irreparables. "Estuve dos meses sin poder sentarme. Le pedía ayuda para que me viera y me terminó dando la espalda", remarcó