Gremios municipales en alerta por un proyecto de Ordenanza que pone en riesgo el pago de sueldos

Ayer en reunión virtual, la Comisión de Legislación General analizó y dictaminó a favor de una Proyecto de Ordenanza que se tratará hoy, que dispone la reducción, por un período de tiempo, de diversas tasas para actividades comerciales, sectores autónomos y monotributistas.

El Proyecto de Ordenanza que tuvo el visto bueno, dispone eximir a aquellos que no hubieran podido prestar sus servicios cotidianos o desarrollar su actividad habitual como consecuencia del aislamiento social preventivo, del pago de la Tasa de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene; Tasa de Publicidad y Propaganda; y Tasa por Ocupación de Espacio Público.

Datos de las finanzas municipales

Cabe aclarar que la Municipalidad de Salta, según datos de Hacienda, tiene conformados sus ingresos de la siguiente manera:

TISSH: 47% de la recaudación total.

Impuesto Automotor: 19% de la recaudación total.

Impuesto Inmobiliario: 10% de la recaudación total.

TGI: 17% de la recaudación total.

Otros: 10% de la recaudación total.



Como se puede ver, la Tasa de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene es el principal componente de la recaudación mensual municipal.

Una significativa merma en esos ingresos, pondría en riesgo la normal prestación de servicios por parte del municipio, y obviamente, el pago de salarios, algo que ya alarmó sobremanera a los gremios municipales que ven esto con gran preocupación.

Según pudo conocer InformateSalta, desde que comenzó el aislamiento obligatorio, las arcas municipales vieron disminuidos sus ingresos en cuanto a la recaudación, en el orden del 40%, y la que percibe de coparticipación por parte de la Provincia, bajó otro 30%.

De aprobarse esa ordenanza, que claramente tiene un fin social, de llevar algo de alivio a aquellos sectores que no pueden desarrollar sus actividades, terminaría impactando negativamente en otro gran sector social, la familia municipal.

Quizás, el estudio de parte de los concejales de algunas otras maneras de colaborar, como podría ser el pago diferido de ciertos impuestos, el pago en cuotas, la prórroga del vencimiento, una disminución de algún porcentaje razonable, el no cobro de intereses, o que sea gradual según el impacto de cada sector, etc etc, podrían generar alivio sin poner en riesgo en demasía al Municipio.

Cabe aclarar que el promedio que paga cada comerciante por TISSH ronda los $300 y en algunos casos llega a los $450.