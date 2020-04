Llegó buscando una mejor educación para su hija, pero por la cuarentena quiere volver a Chubut

Silvia Palacios, con sus dos pequeñas de 2 y 8 años, viajó de Comodoro Rivadavia para que la mayor pueda estudiar en una escuela salteña. Al no poder trabajar, su marido no puede seguir mandándole dinero para el alquiler y pide ayuda para regresar.

El 28 de febrero, Silvia Palacios, una mujer oriunda de Comodoro Rivadavia, Chubut, llegó a Salta junto a sus dos hijas de 2 y 8 años. Los constantes paros y falta de clases en esa provincia, motivaron que pidiera el pase para la mayor a una escuela salteña. Iba a empezar sus estudios acá, pero quedaron atrapadas por la cuarentena.

En diálogo con InformateSalta, contó que su marido se quedó en el sur, donde tienen una casa, todos los meses les enviaba dinero para pagar la pieza que alquilan acá en la capital, pero las medidas de aislamiento social les impide trabajar y generar ingresos.

“Ya no puedo pagar el alquiler, se me vence a fin de mes. Ahora estamos retirando del merendero y mi abuelo, que es jubilado también está acá, él es de Iruya. Pero yo acá no tengo nada, alquilé una pieza, me prestaron una tele, tengo una cucheta y estoy ahí, no tenemos nada porque yo me quiero volver”, dijo.

Comodor Rivadavia - Chubut

En este sentido, conversó con el senador provincial por Iruya, Walter Cruz, quien les indicó que debe sacar el permiso por Internet para poder regresar, pero para ello debe tener un vehículo particular, y ella no lo tiene.

“Mis hijas no se acostumbran, estamos encerrados. Yo solo quiero que me ayuden para que me pueda ir. Hay muchos varados, quizás hay alguno que es de Chubut, si me puede acercar”, indicó.

Si alguna persona que viaje para esa provincia puede llevar a Silvia y a sus hijas, o esté en la misma situación, puede comunicarse con ella al teléfono celular 2974286020.