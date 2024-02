¡Alerta, mosquitos! Por el dengue y las lluvias, creció la demanda de repelentes en Salta

En el día de ayer se hizo eco en varios medios nacionales la ola de mosquito que azota a La Plata.

A raíz de esto y teniendo en cuenta que en la provincia los mosquitos, sobre todo el dengue, causan estragos, consultamos a Susana Carrasco, presidenta de la Cámara de Farmacias sobre la demanda de repelentes en la ciudad.

En diálogo con InformateSalta, advirtió que como consecuencia de las lluvias que causan que haya más mosquitos de lo habitual y los casos de dengue, la demanda de repelentes creció.

En cuanto a la decisión en la compra, el cliente opta por los repelentes en crema al ser más económicos, esto a pesar que los aerosoles son de aplicación más fácil y práctica.

El aumento en los precios de estos productos se viene sintiendo hace meses, lo que se convierte en otro de los factores que suman a la elección menos cara.

“A veces se decide no comprar, pero no por una cuestión solo de stock, sino porque no pueden acceder al precio”.

Advierte que algunos salteños ante los altos costos, se inclinan por los preparados caseros para combatir a los mosquitos. Por el momento, las farmacias cuentan con stock sin problemas de abastecimiento.