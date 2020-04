El Presidente anunciará la extensión de la cuarentena pero antes hablará con gobernadores

Así lo confirmaron fuentes oficiales, y detallaron que la comunicación por videoconferencia se realizará a las 16:00, desde la Quinta de Olivos.

El Presidente dialogará otra vez con los mandatarios provinciales antes de comunicar públicamente una nueva prórroga de la cuarentena, al igual que había sucedido en los anuncios anteriores.

El jefe de Estado mantuvo un fluido diálogo con los gobernadores durante toda la semana, a raíz de la decisión que adoptó el Gobierno de habilitar nuevas excepciones a actividades durante el aislamiento social, como la obra pública y los servicios profesionales de contadores y abogados, que empezarán a trabajar a partir del próximo lunes en algunos distritos.

Antes con especialistas

Alberto Fernández repitió el mismo procedimiento científico de las últimas cuatro semanas y a continuación tomó la decisión política de extender la cuarentena obligatoria hasta el 10 de mayo inclusive para evitar que el COVID19 multiplique las cifras de contagiados y de muertos en toda la Argentina.



El Presidente sostiene en Olivos que su única estrategia frente a la pandemia es la cuarentena obligatoria, y hasta que no ceda el número de contagiados y de muertos, extenderá el confinamiento una y otra vez. Ahora sumará otras dos semanas (del 26 de marzo al 10 de mayo), pero no descarta que la cuarentena se estire casi todo el otoño.



Si la curva no se aplana, o no se avanza en el desarrollo de una vacuna en los próximos días, el jefe de estado prolongará la cuarentena hasta que el ministro de Salud, Ginés González Garcia, y su comité de expertos opinen lo contrario.



Alberto Fernández está preocupado por los chicos y adolescentes que no pueden salir de sus casas, y trató este complejo asunto con la delegación de UNICEF que lo visito en Olivos. El Presidente reconoce que hay que encontrar una salida a esta encrucijada social, y se guardó el día de hoy para diseñar una salida que permita mantener la efectividad de la pandemia y a su vez habilitar “salidas controladas” al aire libre de chicos y adolescentes.



El Jefe de Estado ensayó un puñado de variables para atender la realidad cotidiana de las familias con chicos, pero ninguna cumplió con sus expectativas. Si la solución no aparece cuando caiga el sol en Olivos, Alberto Fernández no anunciará ninguna medida puntual que ponga en jaque los objetivos sanitarios del confinamiento.