Policía no aguantó más y fue a buscar a su novia en el patrullero

Un agente de policía de La Habana, Cuba, fue captado besándose con su novia a las puertas de su auto policial, justo frente a la casa donde el día anterior había multado a un ciudadano por quitarse el barbijo.

Las imágenes fueron mostradas en su muro de Facebook por el usuario Lázaro Polledo Cordero, la persona multada por el oficial.

Polledo Cordero arremetió en su post contra los casos de abusos cometidos por el agente.

"Hola aquí, les hago entrega de unas imágenes de la autoridad cubana, que según ellos son los que dan el ejemplo, y hago este comentario pues soy uno de los que estuvo detenido en la unidad y en la puerta de mi casa me llevaron por descuido de un segundo del nasobuco”, relató.

“Es real, es su trabajo, pero: ¿cómo das el ejemplo si al día siguiente estás frente a mi casa y en un gran romance de propagación de epidemia con una chica? Y no hago esto público por el dinero que debo pagar, lo hago porque si fueran justos y dieran el ejemplo, ok, no importa. Pero no es así. Y esto fue al día siguiente, y que sepan que voy con las imágenes adonde sea necesario por las injusticias”, añadió. “Si no eres capaz de dar el ejemplo no tienes moral de corregirme”, concluyó.



La publicación de Polledo Cordero ha recibido numerosos comentarios.

“Míralo, cogiendo la patrulla para citas”, “Qué clase de descarados son. Nunca han sido ejemplo de nada”; “Qué vergüenza. Pronto se deben tomar medidas con él”; “Esos se están trasmitiendo el virus en vivo y en directo. Son dos agentes transmisores del virus. Multa para ellos por no cumplir con las medidas de protección y no dar el ejemplo“ y “Abusadores y HP que son, solo saben reprimir y abusar del pueblo“, fueron algunas de las reacciones de los internautas. / cibercuba