Entrevista 10x10: Nico Cortes con Sergio Maza

Nico Cortés en otra entrevista "10x10" para InformateSalta dialogó con Sergio Maza, Director Técnico, futbolista.



Hoy es líder táctico y técnico del primer equipo de fútbol del club Gimnasia y Tiro de Salta. Padre de Nacho y Sofi y esposo de su gran compañera Valeria. Recuerda sin nostalgia su labor bancaria. Huele el césped y parece que sus ojos felinos quisieran salir de la órbita. Rueda un balón y suda pasión. Quiere ser parte importante de la casa que lo vio nacer. Está dispuesto a escuchar y aprender. Pide tiempo para ver crecer las semillas que pintan para grandes frutales. Le sobra energía, derrocha emoción.







10x10

1. Una anécdota: Cuando llegué a Gimnasia fui directo atrás de la vieja Virrey Toledo (donde ahora están las canchas sintéticas) y lo busqué a Juanito Martínez, me presenté y le dije yo soy el 9 de Comercio (en ése momento eramos los únicos que le hacíamos partido a la famosa 8va de Juanito, los clase ´78, una categoría bárbara, yo soy clase 80 y ya jugaba ahí) y quiero jugar acá. Él me dijo ¿como sabias que yo te quería en Gimnasia?.. y bueno ahí supe que fui al club indicado, me abrazó me presentó al grupo y arranqué a entrenar, fue en el año ´90.

2. El futbol: El fútbol para mí es todo, después de mi familia, pasas momentos que a veces no los podes explicar, solo se viven y eso te lo da éste maravilloso deporte. Conocer otros lugares, hacer amigos, es el deporte más lindo del mundo, sin dudas.

3. Un club: El que amo, Gimnasia y Tiro de Salta.

4. Un maestro: Te digo tres. Juanito Martinez, “Chanchin” Barrios y el viejo Griffa, un fuera de serie, un visionario.



5. Un ídolo: También te digo dos. Deportivamente “Tanque” Gonzalez. Iba a la cancha solo para ver el baile que le daba a los defensores rivales, pocas veces lo ví jugar mal un partido.

De la vida, mis padres, con el tiempo me di cuenta de todo el esfuerzo que hicieron, gente trabajadora, con decirte que mi papá se recibió de abogado a los 58 años.

6. Un compañero: Pedro Guiberguis, siendo ídolo y referente del club, me buscaba todos los días por mi casa y me llevaba a entrenar. Un tipazo.







7. Un rival: Cuando estuve en Boca Juniors, Exequiel González, él estaba en Rosario Central, un jugadorazo.

8. Una tristeza: Cuando decidí dejar de jugar, estaba en Sportivo Belgrano de San Francisco, tenía 25 años.

9. Una alegría: El día que ganamos la promoción con GyT contra Villa María, el club estaba destruido y ahí jugábamos sin cobrar un mango, pero ése era buen grupo, casi todos del club, pasamos muchas cosas malas y feas, pero seguíamos entrenando y jugando, porque todos sentíamos la camiseta. En ese año fue cuando “Potro” Díaz, después fallecido, le dijo al técnico, “mientras me den de comer todos los días yo me quedo...”

10. Un sueño: Poder darle a Gimnasia como técnico lo que no pude como jugador.