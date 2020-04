Matías Posadas: “No vamos a habilitar las salidas recreativas en Salta”

El secretario de Gobierno anunció que no están dadas las condiciones para controlar esa flexibilidad; también para corroborar el nivel de cumplimiento.

Luego de que el presidente Alberto Fernández, anuncie que dejaba abierta la posibilidad de realizar caminatas recreativas, bajo la responsabilidad de cada gobernador, el secretario de Gobierno Matías Posadas anunció que en Salta no se realizarán.

“Hemos evaluado la situación en la provincia y se decidió no habilitar esta posibilidad de caminatas, ni salidas recreativas porque entendemos que no están dadas las condiciones en cuanto a la posibilidad de control y nivel de cumplimiento, no están garantizados”.

Aseguró que la flexibilización de actividades profesionales demandará ya un ajuste en el sistema de control. “Ya hay movimiento en las calles y estamos focalizados a controlar eso”.