Colonia Santa Rosa: “La llegada de un enfermo de coronavirus hubiera sido un desastre para nosotros”

Luego que se confirmara que el trabajador golondrina oriundo de Colonia Santa Rosa detenido en el control de Cabeza de Buey dio positivo a coronavirus, el intendente de la localidad, Mario Guerra, en diálogo con InformateSalta, explicó que “la llegada de un enfermo hubiera sido un desastre”.

Guerra señaló que tras tomar conocimiento que dos cosecheros – uno dio negativo – que estuvieron en contacto con un caso positivo en el sur del país viajaban con destino a la localidad, dieron aviso a las autoridades provinciales e iniciaron una investigación para tratar de evitarlo. “Descubrimos en que colectivo venían y todo lo demás”, sostuvo.

“Creemos que estamos bendecidos por Dios, si no los hubieran retenido, sería una catástrofe para nosotros”

Tras las duras críticas contra los cosecheros por violar la cuarentena y viajar adulterando documentación, Guerra reconoció que se trató de un grave error, que asoció no a un acto de mala fe, sino de ignorancia y necesidad. “Quizás es un poco la ignorancia de la gente de querer venir a su pueblo, y también el no tener un mango para comer, no tener donde alquilar”, indicó.

También se refirió con preocupación a la decisión de cancelar las repatriaciones internas, debido a que aún hay cerca de 200 vecinos que no pudieron volver. “Nosotros hicimos entrar casi 400 con todas las medidas precautorias de esta pandemia, con barbijo, con todo, avisando a la AMT, a los transportistas, pero nos quedan en La Candelaria como 150, y hay un colectivo en Catamarca que viene para el Norte”.







En ese marco, consideró que deberían extremarse los controles, y arbitrarse los medios para no desentenderse de las personas que no pueden regresar a su hogar. “Creo que hubiera sido mejor decir 'haremos de esta forma', porque qué hacemos con esta gente, quién les da de comer, hay gente tirada en la ruta, dos días, tres días, realmente es increíble”.

No obstante, comentó que la reacción social es negativa ante los repatriados. "Tenemos una crisis social en el cual vos llevas con la policía a la gente a un domicilio y lo apedrean, la gente piensa que están enfermos, y solo son sospechosos que tienen que hacer cuarentena en su domicilio”.

"El vecino reacciona mal (con los repatriados), le tiran palos, piedras al techo"

También habló sobre la falta de un lugar preparado para el aislamiento. “Nosotros con la gente del hospital buscábamos la vivienda, al vecino, al amigo para preparar un lugar, una habitación algo para hacer la cuarentena, con lo de anoche se nos complicó”

Asimismo opinó sobre la labor de los médicos, la ayuda de la comunidad y el polémico memorándum de Salud no avalando el uso de insumos caseros. “La comunidad ha colaborado un montón con el tema del hospital, el comunicado que no se hacen responsables por los insumos que no estén refrendados por la ANMAT, no cayó bien"

"Estamos laburando en el aire contra una pandemia y no respalda nadie a la gente de salud”

Por otro lado, habló de la lucha contra el dengue, ya que hasta el momento registran más de 100 casos. “Hemos tenido el dengue 2 y 3, en el 2015 se me murieron 4 personas en el pueblo con dengue, estamos preocupados también por eso, estamos trabajando con fumigadores, motomochila domicilio por domicilio, cada 4 años se produce el rebrote del dengue”.

“De cada 15 a 20 pacientes, atendés 7 u 8 con dengue seguro”

Finalmente, hizo hincapié en los problemas económicos del municipio. “Se gasta 10 millones de pesos en sueldos, el 97% del presupuesto es para sueldos, es inviable hacer funcionar un municipio de esta forma”, resaltó, a la vez que detalló que hay un alto porcentaje de incobrabilidad de impuestos. “La gente paga lo mínimo y si no puede no te lo paga, y todos los días tenemos que levantar la basura, descacharrar, hacer un montón de acciones concretas”.