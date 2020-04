Día del Animal: Consejos para mantener la salud y bienestar de nuestras mascotas

Además brindarnos lealtad y amor, nuestras mascotas son nuestros grandes compañeros de vida. Formando parte de nuestras familias, quien adopta una mascota conoce que son muchas las responsabilidades para garantizarle cuidado y bienestar.

Es por esto que en el Día del Animal, InformateSalta contactó al veterinario Sergio David Ferri para reflexionar sobre la tenencia responsable y los cuidados necesarios a tener en cuenta para que nuestra mascota viva bien.

“En este tiempo de cuarentena donde tenemos un contacto y vínculo más estrecho con nuestros animales recomiendo poner horarios para nuestra mascota: para su juego, para su alimentación, para sus paseos”, comienza diciendo el profesional, a lo que añade que hay que tratar de mantener la rutina que teníamos antes de la pandemia, sin desobedecer las medidas sanitarias.

En materia de alimentación y recreación, Ferri nos recomienda no dejar el plato de alimento lleno constantemente para que la mascota consuma a demanda: “Hay que dejar el plato con alimento durante 10 minutos y luego retirarle”, explica. A esto se suma la necesidad de sacarlos de casa aunque sea dos veces al día: “Si bien estamos en cuarentena, la mascota debe tener sus paseos, al menos media hora, dos veces al día, cerca del domicilio”.

Mantener su higiene y cumplir con los controles veterinarios que garanticen su salud, también son pilares fundamentales de tenencia responsable.

Cuarentena y coronavirus

En esta situación sanitaria inédita que vivimos, Ferri recomienda no crear un vínculo muy estrecho con el animal ya que cuando todo esto pase y retornemos a la normalidad, el animal padecerá nuestra ausencia. Así como lo expresa el profesional: “Cuando retornemos a la normalidad el animal va a sentir ansiedad por separación, vamos a crear un trastorno de conducta, entonces es fundamental poner horarios y tratar que el trato sea similar a cuando estábamos fuera de la cuarentena”.

Otra tranquilidad que transmite el veterinario es que los animales no transmiten el COVID-19. Si bien cada especie tiene su tipo de coronavirus, éstos no afectan a humanos, de la misma manera que el de los humanos no afecta a los animales.

“El COVID-19 no se transmite de animales al hombre ni a la inversa, ellos no son portadores, los perros tienen su propio coronavirus que provoca problemas gastroentéricos; los gatos también tienen su propio coronavirus que provoca peritonitis infecciosa felina; y los humanos tienen el Beta coronavirus”, explica el profesional.

Sobre la fecha

El Día del Animal se celebra en Argentina el 29 de abril, en conmemoración del fallecimiento del abogado Ignacio Lucas Albarracín quien fue precursor en la lucha por los derechos de los animales. A él se le atribuye la antigua Ley Sarmiento. En el resto del mundo, el Día Mundial del Animal se celebra el 4 de octubre, por San Francisco de Asís.