Jueza aseguró que no están liberando presos por el Coronavirus en Salta

La jueza salteña Ada Zunino, a cargo del juzgado penal que dicta las prisiones preventivas y otorga las libertades de los detenidos, aseguró que diferencia de otras provincias, no están liberando presos con la excusa del riesgo de contagio de Coronavirus e insistió con que "está todo controlado", consignó El Expreso de Salta.

"No existió ninguna resolución que fuese dictada por ninguno de los dos juzgados de turno que permita la liberación de presos en masa y tampoco de forma individual. En lo que se refiere a mi persona, solamente liberé a tres o cuatro como máximo porque cumplieron su pena con prisión preventiva. Fuera de esos casos que son muy pocos, casi escasos en donde corresponde por ley sino estaríamos incursos en una responsabilidad como Provincia. No se liberó a nadie", aseveró.

La magistrada, agregó que habló con los jueces de ejecución y sentencia y también le dijeron que no iba a liberar a nadie por el tema de un eventual contagio del COVID-19 o cualquier otra excusa que no sea válida.

"La justicia de Salta en relación a la ejecución, y de esto sé, porque fui jueza casi ocho meses, se maneja de la siguiente manera: no es solamente el juez firma quién la resolución y se da la libertad, sino que se forma un incidente en donde intervienen un montón de áreas del sistema penitenciario más el fiscal y la defensa para que recién lo resuelva el juez. Es algo estricto y le da un criterio restringido al juez para otorgar libertades que sería la condicional y en caso de cumplimiento de condena, es obvio que se tiene que ir", añadió.

Con respecto a un juez porteño que dictó varias libertades y arrestos domiciliarios, Zunino dijo que ya se dictó la inconstitucionalidad de ese fallo. "No entiendo cómo irá a decirle a los dos mil trescientos presos que le dio la libertad con la resolución que ahora tienen que volver. Me parece que es imposible", añadió.

Por último, expresó que tampoco se está haciendo abuso de arrestos domiciliarios porque las familias tampoco los quieren tener a esas personas privadas de su libertad que muchas veces están por violencia. "Está totalmente controlado el sistema. Con respecto a la justicia federal de Salta que están en la cárcel de Güemes, no tengo idea porque no me comunique. Sin embargo, les llevo tranquilidad que eso no está sucediendo ni va a suceder en Salta", concluyó.