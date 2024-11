¿Qué implica la inconstitucionalidad de la prisión perpetua?

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves un fallo de Casación en el que se declaró la inconstitucionalidad de la prisión perpetua.

En este contexto, InformateSalta dialogó con Pedro Arancibia, abogado penal y nos comentó como impacta esta medida en el sistema acusatorio.

"Esto no es algo actual, es una historia que se tiene hace tiempo en el sistema internacional interamericano, existe la reclusión perpetua y la prisión perpetua, se tiene de ejemplo el caso de Robledo Puch y otros asesinos seriales que según el informe de psicosis y el historial criminal no tienen posibilidad de reinserción a la sociedad", destacó.

También se refirió a la postura que tomaría el acusado frente a la sociedad. "Esta el debate de lo que tenemos que tener en cuenta ¿El hecho cometido o la persona? A la persona no se le puede dar un trato igual, porque no sabemos si representa o no una peligrosidad, es inconstitucional, sería como una prisión temporal, tenemos el caso de Marcelo Torrico en Salta, eso hace que se ponga en crisis los informes negativos que el pueda tener".

Con respecto a los posibles cambios en la ley penal expresó "Las escalas penales pueden tener modificaciones, de tal manera que los delitos que superen los 30 años se vayan a 10 o 15 años más con tal de darle más margen a la sentencia, para que los jueces se aseguren que se cumpla la condena".

"Esto es un impacto muy fuerte, a los que tienen condena penales se les aplica la irretroactividad de la ley penal, salvo si es un delito que se cometió antes no se le puede aplicar porque esto es ahora, igual que con la pena si es más grave, es más beneficioso para el imputado o el condenado, de ahora en adelante van a haber un montón de casos donde se esté cuestionando la salida" cerró.