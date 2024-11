Abusó de dos nenas y le otorgarían la prisión domiciliaria

Daniela, vecina de B° Castañares, se mostró indignada por la posibilidad de que el abusador de su hija de 10 años y una amiguita de la misma edad, un hombre de 74 años obtenga la prisión domiciliaria.

La mujer contó que el hecho ocurrió el 1 de octubre de este año mientras las nenas jugaban. "Ese día salieron a jugar y el señor empezó a traerle algo o las sorprendió con algo que ellas se fueron. Cuando vamos a la casa de mi mamá a tomar el colectivo, me dice 'mamá ahí me hizo entrar el señor' es como que ella tienen esos recuerdos que a poco va cayendo ella, si la estoy llevando al psicólogo, al Materno ahora me citaron al juzgado, pero yo quiero que me escuchen, nada más".

Además denunció que hoy su marido está preso por "manejos" de parte de un hijo del acusado, que trabaja como policía en Vaqueros, con el cual mantenían una buena relación de vecinos.

"El hijo del acusado es policía y trabaja en Vaqueros, yo no voy a tener ni vergüenza ni voy a ocultar nada. Yo voy con la verdad, voy porque solamente me escuchen en el juzgado".

Respecto a la detención de su esposo dijo "Que pidan las cámaras a ver que pasó ese día. Que busquen cámaras de la escuela Monseñor Pérez, que sean honestos, no corruptos. Voy por un abuso de una nena de 10 años" cerró por Multivisión.