Repatriados del hospital Victoria Plaza siguen reclamando alimentos y productos de limpieza

Se trata de jóvenes del interior que se encontraban estudiando en otras provincias y fueron alojados en el Hotel para cumplir con la cuarentena. Si bien se les brinda almuerzo y cena, no tienen alimentos para el desayuno ni la merienda. También piden elementos de higiene personal y limpieza.

Son muchos los jóvenes salteños que, cuando se decretó la cuarentena, quedaron aislados de sus familias ya que, si bien regresaron a Salta, debieron ser alojados en hoteles para cumplir con el aislamiento obligatorio. Algunos son de Orán y otros departamentos del interior, y sus familias no pueden asistirlos con lo que les haga falta.

“Yo vengo de la Rioja, soy de la Caldera. En el cuarto somos dos, mi compañero también viene de la Rioja pero es de Orán. En otras habitaciones hay tres, en algunas hay uno y también hay algunas familias con niños”, contó a InformateSalta Martín Janco alojado en el hotel Victoria Plaza.

El joven señaló que “el problema que tuvimos al principio con la comida era que no nos subían la comida a las habitaciones y teníamos que bajar a buscarla, hubo días que comimos como a las 17 horas. Teníamos que salir a buscar la comida y nos cruzabamos con todos los que están en el hotel. Por suerte ya se soluciono”.

Según el testimonio del estudiante, solo les permiten salir para retirar algún delivery o si la familia les deja algo. “Las habitaciones son cómodas, pero la limpieza no es buena, no cambian las sábanas, hay chicos que estaba durmiendo sin sábanas. No ingresan a limpiar, nosotros tenemos que limpiar con las cosas que consigamos, la familia nos trae elementos”, dijo.

Con respecto a los estudiantes del interior, Janco indicó que “están necesitando mercadería para la merienda y el desayuno porque hay chicos que como son del interior, sus familiares no pueden venir a traer cosas. Hasta donde pudimos averiguar, son como 8 o 9 los chicos del interior, pero creemos que son mucho más”. El joven también en contó que no reciben ningún control médico.