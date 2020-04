Por la crisis económica de la pandemia el Café de Tiempo cerró sus puertas

Su dueño, Carlos Urtazún contó desesperado que no podrán retomar su actividad tras permanecer en el mercado por 19 años. “No hay cómo retomar, nos fundimos”.

Hace más de 40 días que la actividad económica salteña está paralizada, en ese contexto el dueño del Café del Tiempo un restorán icónico y con más de 19 años de antigüedad contó que no volverán a abrir sus puertas. “No hay cómo retomar, nos fundimos”, dijo Carlos Urtazán en diálogo con Fedra Aimeta en su programa Pasaron Cosas.

El empresario gastronómico pudo transmitir con su voz la difícil situación que atraviesa el sector gastronómico en medio de la pandemia por el coronavirus. “Soy un poco incrédulo, no hemos visto ni una posibilidad de cobrar la ayuda que dijo el gobierno. Con los empleados estamos haciendo los trámites pero pasaron 50 días, estamos en el horno y no hay retorno de esto”.







“Lamentablemente las empresas de gastronomía se fundieron. Hay gente que se quedó sin trabajo, el Café no va a volver a abrir y la Balcarce, tal vez con suerte vuelva a retomar con el 50% estoy en contacto permanente con la gente de los negocios. No hay cómo remar esto, no se vislumbra salida”.

Carlos contó que son una Pyme familiar, “tenemos 20 empleados con los que nos juntábamos hasta a comer asados. Hoy todo lo que nos queda es para pagar sus sueldos, no tenemos ni para sostener los impuestos”, dijo desesperado.

Aseguró que están atados, no pueden abrir y antes de la cuarentena total ya los habían obligado a reducir la cantidad de clientes.