La inflación se mantendría por encima de 2,5% en marzo y se aleja la meta del 1% de Milei

La administración actual ha estado proyectando una inflación mensual cercana al 2%, e incluso ha mostrado optimismo en que, en los próximos meses, el índice de precios al consumidor (IPC) pueda comenzar con un 1.

No obstante, la tendencia de los precios en marzo, especialmente con un aumento de casi 4% en los alimentos, ha alejado esa previsión, que en enero se esperaba para abril. Los analistas anticipan que la inflación de marzo, cuyos datos serán publicados por el INDEC el 11 de abril, se mantendrá por encima del 2,5% y analizan qué esperar para los próximos meses.

El pronóstico más alentador provino esta semana del presidente Javier Milei, quien declaró: "Creo que a mitad de año ya entramos con la inflación en 1%" durante una entrevista radial. Este comentario podría interpretarse como un intento de calmar las aguas en medio de una semana complicada para el Gobierno, marcada por la incertidumbre sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las críticas sobre el atraso cambiario.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones del presidente, las proyecciones de inflación para marzo han aumentado en los últimos días. La consultora Analytica informa que, debido a un incremento del 3,3% en los alimentos en las últimas cuatro semanas, estima una inflación mensual del 2,5%. En su último informe, destacaron que el mayor aumento en ese período se registró en las verduras (13,6%) y las carnes (4%).

Desde Eco Go, el economista Sebastián Menescaldi mencionó que su proyección para marzo es del 2,7%, advirtiendo que "probablemente en abril haya cuestiones cambiarias que afecten e impacten en una inflación por encima de ese nivel".

La economista Rocío Bisang, de la misma consultora, explicó que "estos meses fueron algo más movidos: en febrero, la suba de la carne impulsó el indicador al alza, dejando un arrastre más significativo. Y en marzo, la incertidumbre respecto al acuerdo con el Fondo y el movimiento que vimos en los últimos días en los dólares paralelos contribuyeron a mantener el indicador al alza en un mes que típicamente es alto por su propia dinámica estacional".

Desde LCG, la economista Melisa Sala estima que la inflación para marzo estará entre 2,6% y 2,7%. "Nuestro relevamiento de alimentos ha mostrado que los precios sostienen el ritmo de febrero (3,2% promedio mensual en la canasta que analizamos)," indica.

Sala agrega: "En líneas generales, no vemos que la ’core’ (la inflación no impactada por las variaciones estacionales) vaya a perforar sensiblemente los niveles previos. La inercia se sostiene; el ancla que pretendió ser la baja del crawl al 1% no termina de ser efectiva con un dólar que se percibe atrasado". También señala que en marzo, los precios estacionales suelen tener un mayor impacto, especialmente debido al comienzo de clases y al inicio de la temporada de invierno en indumentaria. Además, los precios regulados incluyen los aumentos habituales en electricidad, gas y servicios de salud.

Respecto a las perspectivas para la desaceleración inflacionaria, los economistas advierten sobre obstáculos significativos. Sala explica: "Veníamos sosteniendo que perforar los niveles de inflación del 2% mensual exigiría un trabajo más fino de coordinación respecto de las expectativas que había cuando la inflación estaba en tres dígitos".

Por su parte, el economista de Analytica, Claudio Caprarulo, comenta que "más allá de que hay factores a favor de la desaceleración, hay otros que presionan al alza, como los precios de las verduras relacionados con la estacionalidad, que no permiten que la inflación se ubique por debajo del 2% o que se generen las condiciones para acercarse al 1% tanto para marzo como para abril y mayo".

Guido Lorenzo, economista, también menciona que la desaceleración de los precios "se ralentiza por efecto de una mayor incertidumbre en el mercado cambiario, mayor brecha y mayor costo de cobertura en el mercado de futuros". Además, señala que los aumentos de servicios y tarifas afectarán en los próximos meses.

"No obstante, la macro debería en algún momento continuar su proceso de desinflación si no se altera el contexto y el rumbo de la política económica. Los procesos de desinflación no son lineales y habrá que darle tiempo a que se consolide la tasa de inflación a un nivel ’normal’," asegura el analista.

Lorenzo enfatiza que "el desafío aquí es mantener ese rumbo y sortear las dificultades que aparecen, principalmente la dinámica en el mercado de cambios que contagia a los precios. Aún hay una fuerte interacción entre el precio del dólar y el de los bienes y servicios en general".

Por último, Jeremías Morlandi, economista de Thesis Consulting, estima una suba del 2,8% para este mes y señala que "vemos una dificultad para perforar más la baja. Está influyendo el contexto de volatilidad de los dólares financieros. Además, el proceso de desinflación no es en línea recta". También prevé que, en abril, la curva de precios se mantenga por encima del 2% debido a los aumentos de tarifas. /Clarín