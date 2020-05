1 de Mayo: El drama de los que están imposibilitados de trabajar por la cuarentena

Para muchos hoy es una jornada de festejo, sin embargo miles de salteños hoy no podrán festejar el día del trabajador ya que, debido a la cuarentena, hace más de un mes no trabajan y no perciben ingresos. Te contamos el testimonio de Gastón Fernando Iñigo, instructor y personal Trainer, futuro profe de educación física.

Para muchos salteños hoy es un día triste y no tienen motivos para festejar. La cuarentena y el aislamiento obligatorio dejó a muchas personas sin trabajo, sobre todo a los pequeños emprendedores.

En el rubro de los gimnasios de entrenamiento físico, un alto número de trabajadores independiente que subsistían de su actividad por cuenta propia o prestando servicios a los propietarios, como también los profesionales de Educación Físico y los propios dueños de GYM, están golpeados por la cuarentena, consecuencia del COVID-19.

InformateSalta dialogó con Gastón Fernando Iñigo, instructor y personal trainer, futuro profe de educación física. “Cuando se comenzó a conocer lo del virus, muchas personas comenzaron a dejar de ir al gimnasio y muchos profesores dejaron de ir a dar clases. Pero la mayoría comenzamos la cuarentena el 16. Estoy sin sueldo, a pesar de que estoy en blanco en uno de los gimnasios, solo me pagaron el 50%”.

En Salta, son cientos de entrenadores los que se encuentran fuera del sistema formal, consecuencia de la crisis económica que se arrastra en el país desde hace años, situación de crisis económica que se profundizó con la pandemia por coronavirus. La realidad que afronta este segmento de la economía es crítica, como para todos aquellos que no pueden desarrollar su actividad de único ingreso en la cuarentena vigente, donde la prioridad actual es la salud de todos.

“En uno de los gimnasios nos pagaran los días que se trabajaron nada más. Pero ya el mes de abril no nos van a pagar. No soy monotributista por lo que no pude cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia. Trabajo en dos gimnasios, en uno estoy en blanco y me pagaron la mitad del sueldo, pero en el otro gimnasio estoy en negro y solo me pagaron por los días del mes que se trabajaron antes de la cuarentena”, manifestó.

Los de gimnasios se vieron obligados a cerrar sus puertas desde mediados de marzo, cuando comenzamos la cuarentena en Salta. En este contexto, muchos se vieron obligados a cerrar su emprendimiento, ya que no ven posibilidad de sostenerse a mayo sin respuesta de contención del Estado Nacional ante la crisis.

Esta franja de trabajadores aún invisibilizados para las políticas de Estado, vivían por cuenta propia de los ingresos generados a partir de la continuidad de las clases y por organizaciones de eventos. La “rueda” funcionaba para continuar en un rubro que eligieron para vivir, de las danzas o la actividad física.

“Las expectativas de los profesores de los gimnasios en los que yo trabajo no es buena, están viendo de qué manera se podrá volver a trabajar y dar clases a una cantidad reducida de personas. Personalmente pienso que se podría comenzar a trabajar en lugares abiertos, pero es este caso sería como personal Trainer trabajar con un grupo reducido de personas pero en un espacio abierto. Hemos invertido en materiales que se pueden usar en espacios abiertos”, expresó.

Los profesionales independientes, sean instructores, coreógrafos y bailarines de diversas disciplinas, como también el universo de profesores y profesoras de educación física, conforman hoy un segmento social vulnerable. “Tenía alumnos a domicilio, iba a sus casas y los entrenaba ahí. Pero ahora no tengo ese ingreso. Todos creíamos que la cuarentena sólo iba a durar dos semanas, pero se sigue extendiendo y no sabemos hasta cuando”, expresó.

Si bien en Salta aún no se permiten las salidas recreativas, muchos entrenadores ven la posibilidad de, en un futuro cercano, poder aprovechar espacios abierto. También muchos han tenido que volcar su ingenio para reinventar su modo de trabajo y encontraron en las redes sociales un espacio por donde poder ofrecer sus rutinas.

“Se me ocurrió ofrecer mis conocimientos en las redes sociales, por Facebook, Instagram, Whatsapp, con propagandas. Primero les ofrezco una semana de prueba para saber si les interesa. Por suerte muchas personas se animaron a probar y les gustó, entonces estoy trabajando con esas personas. Este mes voy a trabajar de esa manera, por redes sociales, usando aplicaciones, haciendo planificaciones de las rutinas. Hacemos un control y tienen la clase a la hora que ellos dispongan”, contó el profe.