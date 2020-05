Pese a los cambios, Diputados volverá a sesionar de forma presencial

Los legisladores se reunirán este martes. El diputado Javier Diez Villa explicó a InformateSalta que, dada la estabilidad de la pandemia en Salta, aún no es necesario aplicar la modalidad online. Apuntó a la necesidad de buscar medidas para el después de la cuarentena.

Tras una reunión con fuertes cruces entre sus miembros, los Diputados de la Cámara Alta de Salta establecieron las modificaciones al reglamento para poder mantener sesiones de manera virtual, en el contexto de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, la próxima sesión programada para este martes 5 seguirá utilizando la modalidad presencial, en la Legislatura Provincial. Así lo señaló el diputado Javier Diez Villa, en el diálogo que mantuvo con InformateSalta.

“Será presencial, porque consideramos que necesitamos de poder hacer las sesiones online cuando la situación epidemiológica no se complique en la provincia”, planteó el diputado quien agregó: “Como todavía estamos en una situación de bastante tranquilidad en la circulación del virus, todavía no hemos tomado la decisión de realizar sesiones no presenciales”.

Así y refiriéndose al encuentro con sus pares la semana pasada, Diez Villa analizó que quedó en claro “la importancia de trabajar, ya sea de forma presencial o virtual, pero definitivamente que la Cámara sostenga en términos políticos y legislativo, la situación crítica que se vive en la provincia”.

Recordando las medidas de precaución tomadas en la sesión, como el distanciamiento entre pares, barbijo, entre otras, Diez Villa consideró: “Me parece que todo es poco cuando hablamos de medidas preventivas, debemos regular más el tiempo del debate dentro del mismo recinto, una presencia de 70 u 80 personas por 4 o 5 horas, no creo que sea lo más recomendable”.

En cuanto a los temas para la próxima sesión, dijo que están “vinculadas al después de la pandemia, debemos brindar respuestas a la gente por la crisis”. Uno de los proyectos, el cual es de su autoría, busca suspender con carácter excepcional, transitorio y temporario, en todo el territorio provincial y hasta fin de año, la totalidad de las ejecuciones judiciales decretadas y en trámite de procesos ejecutivos, ejecuciones fiscales, hipotecarias, prendarias, de alquileres y de sentencias dictadas en el marco de procesos ordinarios, sumarios y sumarísimos.

Finalmente, el diputado Villa se distanció de las críticas realizadas hacia su par, Héctor Chibán. “Tenemos que ser respetuosos entre los legisladores y los que tenemos responsabilidades políticas, es un momento de unión y cómo nos paramos después de la pandemia, la crisis nos obliga a dejar de lado la chicana y el oportunismo, seguir alimentando la discordia política no nos conduce a nada”, concluyó.