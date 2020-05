Sáenz: "Hoy vamos a pedir a Nación que se pueda reactivar el comercio y otras actividades"

El próximo 10 de mayo finaliza una nueva etapa del aislamiento social y crecen las presiones para que se habiliten más actividades. El gobernador Gustavo Sáenz, en diálogo con El Tribuno, señaló que pidió a Nación que los comercios y otras actividades comiencen a tener un mayor rodaje, pero aclaró que si no funciona se puede volver atrás.

“Dada la situación epidemiológica de nuestra provincia, que la logramos con el esfuerzo de todos los salteños, hoy estamos en condiciones de iniciar una nueva etapa en donde las actividades del comercio y los servicios puedan comenzar a desarrollarse con mayor normalidad” manifestó el primer mandatario provincia.

Sáenz adelantó que en diálogo con el Jefe de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero, le planteó que Salta estaría en condiciones de restablecer las actividades económicas ya que no tiene circulación comunitaria ni viral. “Se hace necesario restablecer las actividades económicas y comerciales, por la situación que está atravesando la gente, sobre todo la situación económica. Le planteé que mañana (por hoy) le vamos a hacer llegar una nota para que se pueda reactivar el comercio y algunas otras actividades, con los protocolos que nos permitan sostener el distanciamiento social y seguir cuidándonos con todas las medidas de seguridad y salubridad que se exigen”.







En cuanto a la eventual prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el gobernador de Salta ratificó la intención de seguir pidiendo flexibilización para diferentes actividades. “Acá hubo un esfuerzo muy grande de los salteños, que hoy nos permite pedir que se exceptúen estas actividades, pero también tenemos que tener en claro que así como hoy podemos flexibilizar las actividades, tenemos que saber que mañana podemos volver a la cuarentena. Esto es un tema que no lo manejamos. No sabemos si con el invierno y el frío puede llegar una situación más compleja. Estoy completamente convencido y decidido a plantear que podamos reactivar la economía. Si no tenemos circulación viral, no tenemos circulación comunitaria, por qué no podemos hacer esto”.

Finalmente, Sáenz manifestó que se ha pasado de un momento de mucho miedo a un momento de ansiedad y necesidad de toda la gente. “Vamos a insistir que los grupos de riesgo se cuiden y salgan lo menos posible. Pedimos que no se utilice el transporte público, que se trate de utilizar otro tipo de transporte. No podemos seguir encerrados y sobre todo los que necesitan trabajar. Nosotros vamos a flexibilizar lo máximo posible, pero también es bueno que se entienda que flexibilizar no significa pensar que esto ya ha terminado, esto recién empieza y por eso si nos cuidamos entre todos podemos seguir adelante. Si no nos cuidamos la situación se puede complicar” concluyó.