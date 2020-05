Se activó el protocolo COVID-19 en Tartagal

Momentos de pánico y tensión se vivieron en la ciudad de Tartagal, tras el arribo de una mujer, quien vive hace 6 años en Yacuiba, Bolivia, donde en los últimos días se registró la muerte de un hombre de 54 años y se analiza la muestra de un segundo paciente fallecido.

La mujer, quien posee documentación argentina, comentó que arribó a la ciudad norteña a los fines de dializarse, por medio de un permiso especial emitido desde el Consulado. "Hice hacer un permiso para poder venir a dializarme", dijo a La Cruda NN

A modo preventivo, según comentó, recurrió al hospital de Salvador Mazza para que las autoridades sanitarias argentinas tomen las precauciones del caso, pero nadie la atendió.

En vista de esa situación, decidió tomar un remis que la trasladó a Tartagal, donde aguarda ser atendida. “No tengo ningún síntoma, en Pocitos no me quisieron atender y por eso me vine. Me realizo las diálisis tres veces por semana. Ahora estoy esperando pero no me dijeron nada”, dijo.

Por último, aseguró que aguardará todas las indicaciones necesarias.