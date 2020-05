Tras la polémica, Juárez se defendió: “Estoy triste, nunca me sentí tan violentada”

La diputada Mónica Juárez lamentó la actitud de sus pares tras ser designada en la Comisión de Minería. Manifestó que Diez Villa la amenazó, diciendo que la quieren echar “porque no te soportan”. Dijo que sus compañeros de bloque no se solidarizaron con lo que vivió.

Se suscitó un inesperado revuelo en la Cámara de Diputados, luego que Mónica Juárez fuera designada al frente de la Comisión de Minería, tras la cual su par Andrés Suriani se mostrara enojado por el nombramiento el cual él habría esperado ocupar, y que dos diputados tacharan sus firmas en el acta de designación, tras haberse “arrepentido” de acompañar la medida.

A raíz de esta polémica InformateSalta se comunicó con Juárez, quien en un tono de lamento y pena, se mostró dolida por lo ocurrido con sus pares, sobre todo por el maltrato que habría recibido, puntualmente del presidente de su bloque, Javier Diez Villa.

“Estoy triste, es extraño que yo tenga que explicar esto cuando nunca hice nada en contra de nadie, solo dije que tenía la intensión de presidir la Comisión”, señaló la diputada en primer lugar. Dicho esto dijo que, tras su nombramiento, Suriani “se enojó, no entendió que era una votación, fuimos y votamos”.

A esto agregó que “misteriosamente dos de los diputados oficialistas de otros bloques tacharon su firma, cosa que no se puede hacer por reglamento, es poco transparente”, consideró sobre lo realizado por Fernando Yonar y Nicolás Puentes.

Denuncia de amenaza

Por otra parte, Juárez se refirió a la actitud que Diez Villa, el presidente de su bloque, habría mantenido con ella, actitud que definió como una amenaza. “Lo que hizo fue decirme que me van a expulsar, con palabras agraviantes, sobre todo para una mujer, fue horrible”, dijo.

“Tus mismos compañeros te van a echar del bloque, porque no te soportan”, reprodujo Juárez las palabras que habría recibido de su par

“En mis 19 años de periodismo, nadie me había tratado así, nunca me sentí tan violentada como ayer”, se quebró la diputada sobre lo vivido. Reflexionando sobre la tacha de las firmas y los sucesos vinculados, Juárez consideró que “esto no deriva de ellos, es más profundo, mis compañeros que dieron su firma lo hicieron con consentimiento, tiene que ver con gente de ‘más arriba’”, consideró.

Finalmente, lamentó que de sus compañeros de bloque “ninguno me llamó para solidarizarse, salvo por Ignacio “Nacho” Jarsún, después ninguno y eso fue raro, me manifesté en el recinto pero nadie me llamó, lamento esa falta de solidaridad”, concluyó.

“Siento una animosidad conmigo, no es lógico que a una mujer la traten diciendo que tus pares te quieren echar, yo no trabajo con mezquindades”