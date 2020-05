Maestro de lengua fue denunciado por acosar a alumno: lo hallaron en la cama con otro chico

Un maestro de Lengua de la escuela pública primaria número 23 Abel Ayerza, del barrio porteño de Villa Devoto, fue detenido por acosar a uno de sus alumnos. Al momento de su arresto, la Policía lo encontró en su casa acostado con otro estudiante menor de edad.

La investigación a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires (UFEDyCI) se inició el pasado sábado, cuando familiares del chico de 12 años, alumno del imputado, radicaron la denuncia y aportaron intercambios de conversaciones por Whatsapp de contenido sexual y erótico entre el profesor y el niño, junto a imágenes pornográficas enviadas a la víctima.

La fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, solicitó una orden de allanamiento y la detención del profesor, que fue encontrado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) en su cama junto a otro alumno adolescente. En el operativo también se secuestraron dispositivos electrónicos del imputado.

El docente, identificado como Adrián Rowek, alias "Pipi", tiene 50 años y es hermano de Gustavo, reconocido baterista que incursionó por bandas de rock como Rata Blanca y V8.

Rowek, anoche se negó a declarar y seguirá detenido en la alcaldía 12 por los delitos de grooming y suministro de pornografía infantil agravado por ser menor de 13 años la víctima de posible abuso sexual infantil. Permancerá en ese lugar al menos hasta el jueves a la tarde, que es cuando la fiscal Dupuy pedirá al juez que le otorgue la prision preventiva en una cárcel común.

Según ​pudo averiguar Clarín a través del padre de un ex alumno del colegio Abel Ayerza, Rowek "siempre fue el maestro seductor, carismático y entrador".

"Se diferenciaba del resto de sus colegas por la manera en que tenía vínculo con los chicos, a los que les prestaba películas, libros y, así, se convertía en el ídolo de todos", comentó este papá que prefirió mantener el anonimato.

"A mí nunca me cerró su personalidad. Hoy lo conversamos con mi esposa y siempre dudábamos, pero no nos animamos a hablarlo con los directivos por temor a ensuciar a alguien sin pruebas. Pero cuando hoy vi en las noticias, te juro que no me sorprendió para nada. Es más, esperaba encontrar la foto de él", sostuvo.

"Maestro de profesión, racinguista de corazón", como se define en sus redes sociales, Rowek, "Pipi" para todo el colegio de Devoto, tenía por costumbre "encontrar momentos para estar a solas con sus alumnos en la escuela, ya sea en la biblioteca o en algún pasillo".

"Yo estoy convencido de que este caso de hoy no es el primero ni en el segundo", remarca este papá que recuerda que, en su momento, le advirtió a su hijo que "no tuviera una relación tan amistosa con él. No me parecía correcto que se comportara así, me hacía ruido".

Video: