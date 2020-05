Escándalo en Río Negro: pastor le mandó un video porno a una mujer

El escandaloso hecho ocurrió en Catriel, Río Negro, y se originó tras un diálogo inicial entre las dos personas en la red de mensajería. Allí la mujer le contó al pastor identificado como Polo Cerda que sufría de migrañas. Cerda le contestó "voy a orar para que Dios la sane". Tras eso la conversación finalizó.

Pero dos horas después, cerca de las 2 la mujer recibió otro mensaje con un video en donde el sujeto se masturbaba.

Al ver la traumática escena, la destinataria bloqueó al contacto y radicó la denuncia en la Comisaría 9. Además el marido de la víctima llamó por teléfono al religioso y lo increpó.

Sin embargo el religioso intento justificarse argumentando que "Teóricamente yo lo envié, pero yo estoy consciente y seguro que ese video yo no lo envié a esa señora y nadie lo enviaría. Lamentablemente ese video llegó ahí".

"Esta mañana cuando me voy a levantar para preguntar cómo estaba, si Dios le había sanado el dolor de cabeza, me encuentro con esto, con que estaba bloqueado. Miro el video y veo que estaba ese video. Le mando por Messenger pidiendo disculpas, diciéndole que no sé cómo llegó ese video ahí, estaba bloqueado", siguió con las excusas.

Aunque no negó que la persona que aparecía en el video era él, sí se justificó en que "Yo no soy así de mandar videos a nadie así que pido disculpas. La verdad que no hubo acoso ni tampoco me provocó ni nada por el estilo".