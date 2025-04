Causa Vialidad: Las defensas reclaman información a la Corte Suprema

Luego de la propia Corte Suprema recibiera los recursos de queja de la Causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner esta condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una de las defensas elevó un pedido formal al máximo tribunal para que se le corra vista cuando esté presentado el dictamen del Procurador Eduardo Casal.

La Corte ya le trasladó el recurso de queja de la fiscalía, mientras en paralelo los tiempos judiciales se entrelazan con los de la política, ya que el Senado pospuso el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia, dado que la sesión de este jueves fue destinada para homenajear al papa Francisco. De aprobarse esa iniciativa, la expresidenta no podría candidatearse en octubre, en las elecciones nacionales.

La Corte Suprema no tiene plazos establecidos ni procedimientos escritos para los tratamientos de los expedientes. Es decir, no hay una regulación específica. Puede convocar a audiencias públicas sobre un caso particular o puede no hacerlo. Puede correr vista a las partes sobre los incidentes de un expediente o puede no hacerlo. Todos los movimientos de una causa son ad hoc, incluso los plazos para que giren de una secretaría a otra y para emitir fallo. Por ese motivo, una de las defensas de la causa Vialidad reclamó formalmente al máximo tribunal que le corra vista una vez que Casal dictamine en el expediente y le permita defenderse al respecto.

Particularmente lo que reclaman es la posibilidad de defenderse del fiscal ante la Corte y que sea la representación del acusado quien tenga la última palabra, como es habitual en todo proceso judicial. Para los letrados, “negar dicha posibilidad vulneraría los estándares constitucionales e internacionales que rigen el proceso penal acusatorio, configurando una desigualdad procesal insalvable, incompatible con el principio de contradicción, el debido proceso e igualdad de armas”.