Apertura del comercio: Alertan que el Free Shop está infestado de ratas y cucarachas

La propietaria de uno de los locales alertó a InformateSalta que encontró su mercadería comida por los roedores y caída parte de la mampostería. “Yo no voy a abrir porque así no se puede cumplir ningún protocolo”.

Salta autorizó la reapertura del comercio, uno de los sectores más afectados tras la cuarentena, sin embargo aseguran que hay galerías que no pueden garantizar la higiene; uno de ellos sería el Free Shop que según contó la propietaria de uno de los locales a InformateSalta está infestado de ratas.

“Hace unas semanas fui a mi local a retirar la mercadería para iniciar la venta on-line y encontré las galerías infestadas de ratas y cucarachas. Se cayó una parte del techo de telgopor en mi negocio y en otros más. En esas condiciones no se puede abrir”, manifestó preocupada.

Pidiendo el resguardo de su identidad, contó que en el lugar hay entre 150 y 200 locales. “Cuando retiré mi mercadería encontré muchas prendas comidas por las ratas, es tremendo, cosas que quedaron inutilizables, a otras las desinfecté en mi casa pero hay locales que están tal como los dejaron”.

“Nos informaron que mañana van a reabrir, pero en esas condiciones es imposible. Yo me niego a hacerlo. En la galería hay un solo baño, imagínese, no hay como cumplir así con el protocolo, si no tenemos cómo lavarnos las manos”, dijo muy preocupada.

Pidió que la Municipalidad revise las condiciones antes de habilitar el lugar. “Todos necesitamos trabajar, pero en esas condiciones no se puede. La ropa está llegando desde Buenos Aires y no sabemos cómo sanitizar”.