Afiliados de Incluir Salud exigen respuesta urgentes: “No quiero perder mi ojo”

El mismo panorama de siempre en calle Martina Silva de Gurruchaga 225, largas filas de afiliados que esperan ser atendidos en Incluir Salud.

Salteños que llegan a las puertas de la obra social no a las 8 con el inicio de atención, sino desde las 5 de la mañana para tener una respuesta o recibir medicamentos vitales.

Así fue como una afiliada que llegó durante la madrugada para ver si es que pueden entregarle los remedios faltantes que necesita, ya que requiere 11 y solo le entregaron 3: “Es a la suerte si se da o no” dijo la mujer a Multivisión Federal.

El retiro de medicación para sus hijos es una constante que se escucha en la fila: “Veremos si hay medicación, la semana pasada vinimos a buscar y dijeron que la farmacia estaba cerrada por control. Algunas veces hay faltantes de stock” dijo otra de las afiliadas.

Una de las mujeres que se mostró muy angustiada comentó que en junio le realizaron una cirugía para implantarle lentes intraoculares: “A los días de la operación se me corrió el lente, hasta el día de hoy no me dan solución”.

Esta situación le preocupa no solo por la falta de respuestas, sino porque según le dijo el profesional médico, puede sufrir desprendimiento de retina: “No quiero perder mi ojo”, dijo la mujer, quien estaba en la obra social para saber donde se encuentra el expediente presentado en junio, ya que en octubre le informaron que estaba en la oficina de informes.

“Yo fui al hospital con asistente social porque ando por todo lado preguntando porque me preocupa mi ojo, me dijo si usted no tendría PROFE ya lo solucionamos en el hospital, como tiene PROFE tienen que responder ellos”, agregó también que de forma particular la cirugía tiene un valor muy alto.