Alberto Fernández instó a seguir el aislamiento y criticó a los "voceros de la apertura económica"

El presidente Alberto Fernández agradeció hoy a la sociedad el acatamiento al aislamiento por el cononavirus y exhortó a seguir cumpliendo las restricciones establecidas, pero a la vez criticó a los "voceros de la apertura económica" que "presionan con cualquier argumento para ponerle fin a la cuarentena, medida que se ha tomado en muchísimos países", informó Télam.

En una carta abierta titulada "Cuidar lo conseguido" que publicó en su cuenta de Twitter, el Presidente afirmó que cuando la pandemia de coronavirus "haya pasado y recuperemos todos los aspectos de nuestra vida, podremos celebrar los logros que hayamos alcanzado como sociedad".

"Quiero reiterar mi agradecimiento a cada uno y cada una de ustedes por lo que hemos logrado unidos en estas semanas. Soy muy consciente de que es un esfuerzo colectivo y conozco las dificultades que genera la pandemia en las familias y en cada persona. Todos extrañamos mucho a nuestros seres queridos", afirmó el primer mandatario.

No obstante, advirtió que "en los últimos días hemos visto y escuchado a voceros de la apertura económica presionando con cualquier argumento para ponerle fin a la cuarentena, una medida que se ha tomado en muchísimos países del mundo".

"Pero ninguno ha logrado jamás demostrar que el fin del aislamiento haya servido a la economía. Porque, en realidad, solo ha servido a aumentar el contagio y las muertes, sin evitar el deterioro económico", alertó.

Fernández añadió que "es tiempo de cuidados, no de temores infundados. Es tiempo de evidencia científica, no de rumores. Es tiempo de solidaridad, no de estigmas. Este es un acuerdo que hemos construido los argentinos: cuidar a todos, a todas y a todes".

"Los argentinos y las argentinas hemos hecho un contrato para cuidarnos. Un contrato para que el impacto de la pandemia sea compatible con nuestro sistema de salud. Ese fue el objetivo que siempre nos propusimos para salvar vidas. Por eso desde el primer día de la cuarentena hemos trabajado para construir nuevos hospitales, preparar camas de aislamiento y contar con los insumos críticos necesarios. Hemos avanzado mucho y seguimos trabajando", amplió.

En otro segmento de su mensaje a la ciudadanía reiteró que "este es el nuevo desafío que nos pone a prueba como sociedad. Nadie se salva solo. De esta situación saldremos juntos. Cuento con ustedes. Ustedes cuenten conmigo".