En Orán, abrieron los gimnasios sin permiso y a escondidas

Deportes Hace 2 horas

Si bien aún el gobierno no autorizó su apertura, varios “profes” de la ciudad norteña reiniciaron la actividad bajo un protocolo de seguridad no aprobado. La no circulación del virus, y la difícil situación económica, algunas de sus justificaciones.