El claro penal que no le cobraron a la Argentina en la final del Mundial 90

Gabriel Calderón, ex integrante del seleccionado nacional, mostró un video inédito de la final con Alemania y disparó contra el árbitro Codesal.

El ex futbolista Gabriel Calderón le exigió al ex árbitro mexicano Edgardo Codesal que sea "honesto" y que acepte su error por no haber cobrado un penal en favor de Argentina ante Alemania, en la final del Mundial de Italia 1990.

"Codesal, sé honesto por favor", escribió Calderón en sus redes sociales acompañado de un vídeo en el que se aprecia la falta cometida en su contra por el jugador alemán Lothar Matthäus, a los 33 minutos de la segunda etapa.

El ex jugador de Racing Club e independiente, entre otros clubes, además describió la jugada de la que él mismo fue protagonista al haber recibido la falta dentro del área del seleccionado germano.

“Codesal, sé honesto por favor”

Hace casi 30 años jugamos la final de la Copa del Mundo en Italia ’90 contra Alemania. A los 78 minutos, cuando el partido iba 0-0, Lothar Matthäus me hizo un penal clarísimo. Me arrastró el pie y caí en el área. pic.twitter.com/QAKja90FrK — Gabriel H. Calderón (@gabihcalderon) May 11, 2020

"A los 78 minutos, cuando el partido estaba 0-0, Matthäus me hizo un penal clarísimo. Me arrastró el pie y caí en el área", detalló el ex delantero chubutense.

"El árbitro mexicano Edgardo Codesal, por supuesto, no lo cobró", se descargó el campeón del mundo juvenil con Argentina en 1979.

El árbitro, que estaba bien ubicado, lo ignoró. Codesal, en una reciente entrevista radial con un medio argentino, volvió a negar su error. Es verdad, en la vida y en el deporte, todos nos equivocamos. De eso no hay dudas. — Gabriel H. Calderón (@gabihcalderon) May 11, 2020

"Le pido a Codesal que sea honesto y, por lo menos, que acepte que se equivocó y que la quitó a la Argentina la chance de ser campeón del mundo en Italia 90", cerró Calderón.