Gimnasia con barbijo, una complicación que puede provocar una descompensación

Respirar con barbijo no es nada agradable y muchos sienten sofocación al usarlo. Esta sensación es más intensa cuando la persona realiza actividades físicas ya que se complejiza el natural intercambio de aire.

InformateSalta dialogó con el doctor Bernardo Biella para consultar acerca de los efectos de usar barbijos cuando se realiza alguna actividad física, a partir de la habilitación de las salidas recreativas.

“Cuando uno respira con el barbijo absorbe aire que está frío, seco y que tiene un 20% de oxígeno, cuando uno exhala el aire sale caliente, húmedo y con un 16% de oxígeno. Los gases del aire, tanto el dióxido de carbono como el oxígeno se difunden libremente a través del barbijo, lo que no difunde es la humedad, el calor y esto es lo que puede generara una sensación de sofocación, que es le problema que puede llegar a tener aquella persona que haga una actividad deportiva”, dijo el profesional







El doctor explicó que la falta de aire puede ser real o puede ser una sensación que se da cuando el barbijo se humedece rápidamente, cuando se calienta, la humedad va a tapar la porosidad de la tela, por eso se genera ese efecto se sopapa, esto puede generar desasosiego a la persona que está haciendo la actividad física, por eso se sienten en la obligaciòn de bajar el barbijo para respirar mejor.

“No quiere decir que no va a tener oxígeno en la sangre, no quiere decir que no va a eliminar el dióxido de carbono de la sangre. Esos gases son altamente difusibles. La persona se puede descompensar cuando es muy susceptible, puede provocar sensación de angustia, ahogo, incluso puede llegar a provocar palpitaciones, si la persona es muy susceptible puede tener hasta una crisis de pánico”, señaló a InformateSalta.

Biella recomendó que “si van a realizar actividad física intensa, lo recomendable es que lleven dos barbijos para intercambiar. Las personas que piensan volver al gimnasio, deberían comenzar a practicar haciendo actividad intensa por algunos minutos para ver cuál es la tolerancia con el barbijo”.