Se realizó el "Festi Vial" en Salta: "Queremos que en 10 años mejore la conducta"

Este jueves 14 de noviembre se llevó a cabo el "Festi Vial" en el cine del Hogar Escuela de la Ciudad de Salta con el objetivo de inculcar valores y conductas viales a niños y niñas.

El director general de Seguridad Vial, Crio. Sánchez Rosado, mencionó a Multivisión que "aproximadamente 350 estudiantes participaron de la capacitación y el objetivo es tratar de continuar y desarrollar las actividades preventivas".

Asimismo, subrayó que "es una actividad muy importante porque tenemos una mirada a largo plazo porque queremos que en 10 a 15 años se mejore la conducta vial".

En referencia a la actualidad estadística de siniestro viales que hay en la cuidad de Salta, indicó que "al 31 de octubre tenemos una estadística favorable comparada con el año pasado pero no me deja nada tranquilo y no estoy contento".

"Son 118 personas las que perdieron la vida en lo que va del año", concluyó Sánchez Rosado.