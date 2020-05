Tres años sin Gala Cancinos: “Te esperaré hasta el último aliento de mi vida”

A poco de cumplirse tres años desde aquel fatídico 16 de mayo de 2017, donde Gala Cancinos fue vista por última vez, su papá Javier, se mostró desilusionado ante la falta de datos sobre el paradero de la adolescente.

A través de una carta pública, consideró inadmisible que en Salta no haya respuestas ante la desaparición de una adolescente. “Las investigaciones no llegan a ningún puerto, tengo una gran incertidumbre y una falta de confianza de sí se hizo o hace lo que se tendría que hacer para encontrarla”, expresó.







En la oportunidad, le envío un sentido mensaje a su hija. “Mi dulce y entrañable amor, con total desilusión llegamos prácticamente este 16 a los 3 años, sí 3 años sin saber de ti, de no sentir tu voz, de no verte en mi mesa, de no prepararte el desayuno, de no acompañarte a tus actividades, de sentir que el mundo se detuvo aquel año”.

“Te amo y te esperaré hasta el último aliento de mi vida”

También se refirió a las opiniones críticas contra su familia. “Muchos dicen que tú mamá es fría pero yo la siento llorar por las noches o en el baño y que también te extraña y ama. Que la conoces y no es de demostrar hacia afuera lo que siente y que ahora te necesita tanto se siente sola”.

Por último, expresó su dolor y su anhelo de que todo sea una pesadilla. “Sólo quiero gritarte que te amo y te espero a cada instante, aquí es donde se te amará ayer, hoy y siempre sin importar el qué, el cómo o el porqué, solo por tu esencia solo por ser sangre de mi sangre. Te amo corazón mío en esta vida y en las que vendrán”.