Tini Stoessel confirmó los rumores: ya no está en pareja con Sebastián Yatra

En el mundo del espectáculo ocurren dos máximas (entre muchas más). Ni un noviazgo se hace público de inmediato, sin importar la fuerza de las versiones (aquel “solo somos buenos amigos” no es más que una certeza), ni una separación se admite a la primera pregunta pública sobre el asunto. En el caso de Tini Stoessel y Sebastián Yatra, están envueltos en rumores de crisis desde principios de abril. Y los sortearon hasta este sábado, cuando la cantante argentina admitió la ruptura, informó Infobae.

“Queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación”, indica de inmediato Martina -luego de un “Hola...”- en el comunicado que hizo llegar a sus fans mediante las redes sociales. Y luego, siempre hablando por los dos, resaltan que con el músico colombiano tuvieron “momentos hermosos”, y permanecerán “lindos recuerdos” en sus corazones, pero “a veces las cosas no se dan como uno las imagina”.

Da cuenta entonces de la decisión no solo fue compartida, sino que es “la mejor” para ambos. Y se despide, también en nombre de Yatra: “Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”. Cierra con el emoji de un corazón rojo y la marca del cursor del teclado (¿sutil señal de que esta historia podría seguir escribiéndose, en un futuro?).

Coordinados en el momento de la publicación (lo hicieron exactamente en el mismo instante), Sebastián compartió en sus cuentas oficiales un comunicado calcado, palabra por palabra. Pero con una salvedad: lo concluye con un corazón gris y unas manos unidas por sus palmas, en señal de agradecimiento.

A mediados de abril, Tini había explicado lo “angustiante” que le resultaba vivir lejos de Yatra. “No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo”, admitió, aun cuando recordó que los amores a la distancia no le habían resultado extraños en el pasado. “Siempre me pasó. No solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos”, dijo, pero destacó que -por la pandemia- la circunstancia esta vez era completamente diferente. “Es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras”.

Mientras la ex Violetta hacía aquellas declaraciones, una protagonista impensada aparecía en escena: Danna Paola. Llamó la atención de los seguidores de Yatra en Instagram (más de 22 millones) que, de un día para el otro, la actriz mexicana de la serie Elite (ahora también cantante) colocara un like suyo en cada una de las fotos del colombiano. Cuando las fans de Tini notaron esta situación, que no es menor en el universo 2.0, Danna decidió dejar de seguir la cuenta del músico. ¿Tercera en discordia? La habladuría no pasó de eso. Hasta aquí.

Stoessel se encuentra en Buenos Aires, cumpliendo con la cuarentena obligatoria como corresponde. Yatra lo hace en Medellín, y en un vivo suyo en las redes dejó una confesión por demás curiosa: en estos días de aislamiento comparte la cama con sus padres, en una especie de colecho tardío, a los 25 años. “Hacía mucho que no compartía tanto tiempo con mi familia -explicó Sebastián, casi emulando lo que Tini decía sobre cómo su exitosa carrera la distanció de sus seres queridos-. Ya llevo 15 días que duermo con mis papás, en la cama de ellos. Me paso como a las dos de la mañana así”.

En julio de 2018 Tini y Sebastián lanzaron juntos el tema “Quiero volver". Hubo un reconocimiento mutuo en público, aunque creyeron que además de sus carreras se unirían sus sentimientos (ella por entonces estaba en pareja con el español Pepe Barroso Silva). Los admiradores de ambos soñaban con ese romance, y comenzaron a inundar las redes con el deseo de que estén juntos, lo que finalmente se concretó casi un año más tarde: en junio de 2019 oficializaron la relación.

En 2020 es muy distinto, en todo sentido, con una pandemia que sorprendió al mundo, y con los países encerrados en sí mismos. Nadie sabe cuándo se levantarán las fronteras. Ni si Argentina y Colombia lo harán al mismo tiempo. Y como canta Joaquín Sabina sobre lo atroz de la pasión (que es cuando pasa), habrá que ver si al cursor del comunicado de Tini, o al punto final que puso Yatra, no le siguen dos puntos suspensivos.