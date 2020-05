Villada pidió a Leavy que "deje de subestimar a los salteños"

El Ministro de Gobierno, Ricardo Villada, cruzó en las redes sociales al Senador Nacional, Sergio Leavy, "No hay peor ciego que el que no quiere ver! Senador tiene que superarlo es hora de aceptar que la gente eligió al que consideró mejor para gobernar Salta", y le reclamó que "no busque descalificar al gobernador y deje de subestimar a los salteños!".

La publicación de Villada se dió momentos después de que el Senador Leavy dijera en el programa "Brújula", conducido por el periodista Jorge Calvo, "Creíamos que con muchas propuestas íbamos a llegar al electorado, ahí creo que fallamos, porque Gustavo llegó con mucho circo, mucho movimiento, cantar rosa rosa y la gente se enamoraba", luego cargar contra los salteños, el Senador realizó un autocrítica "Quizás nos faltó eso de tener más empatía con la gente".