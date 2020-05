"Hoy la oposición tiene que ser construcción, después vendrá el tiempo de la política"

El acto de entrega comenzó a las 11:00 horas con la participación de funcionarios y beneficiarios de las viviendas, todos respetando el distanciamiento establecido por los protocolos de seguridad. Durante su discurso, el gobernador Sáenz agradeció al pueblo de Quebrachal “por permitirme cumplirles el sueño tan esperado de la casa propia”.

El primer mandatario habló sobre la pandemia del coronavirus y las medidas que la provincia tomó para hacerle frente: “No es fácil tomar decisiones cuando se trata de la salud y de la vida de la gente. Siempre digo que hay que estar en el lugar de los que deciden. Es fácil criticar, es fácil calumniar, es fácil ser oportunista en momentos donde la gente la está pasando mal, es difícil estar aquí, por eso es fundamental que estemos todos unidos, con un solo objetivo, pelear por la salud de los salteños”.

Sáenz se manifestó orgulloso por “ser una de las provincias con mejores índices, lo que nos da la posibilidad de flexibilizar, de permitir hacer cosas que en otras provincias no se pueden hacer. Por eso lo fundamental es cuidarnos entre nosotros, mantener el distanciamiento, usar barbijos, lavarnos las manos, respetar las normas de seguridad e higiene en cada lugar”.

El gobernador también aprovechó la oportunidad para responder críticas de dirigentes políticos: “Hoy la oposición debe ser construcción, debe acompañar con críticas pero con aportes, porque es fundamental que trabajemos todos juntos, después vendrán los tiempos de la política donde cada uno presentará sus proyectos y propuestas, hoy hay un solo proyecto, una sola propuesta, un solo objetivo, defender la salud y la vida de los santeños y ahí tenemos que estar todos juntos”.

Sobre el déficit habitacional, Sáenz manifestó: “Hoy venimos a cumplirle el sueño a 40 familias que vienen esperando hace mucho tiempo por el déficit habitacional que hay en nuestra querida provincia y que como viene la cosa va a continuar difícil. Hicimos un esfuerzo muy grande para poder terminar las 40 viviendas”.

El mandatario señaló que están recorriendo las obras de los pozos de agua en distintas localidades del interior: “Recién vengo de ver el pozo que estamos haciendo acá cerca, el pozo de agua para poder brindarles agua potable a muchísima gente que durante mucho tiempo no la tuvo. Estamos haciendo más de 30 pozos en toda la provincia. Ustedes saben que no me tocó fácil, que desde que asumí tuve que enfrentar problemas muy tristes como la muerte de niños de comunidades originarias, la desnutrición, la falta de oportunidades. Seguimos trabajando incasablemente para que no vuelva a suceder lo que viene sucediendo hace muchos años”.