Gimnasios salteños marcharán pidiendo reabrir sus puertas

Ayer InformateSalta dialogaba con el presidente de la Cámara de Empresas de Actividad Física sobre la presentación de un protocolo que les permita a los gimnasios volver a abrir sus puertas luego de dos meses de inactividad. La presentación se hizo ante el secretario de Deportes, Marcelo Córdova y ante el Secretario General de la Gobernación, Matías Posadas. Sin respuestas, el viernes harán una marcha.

José Díaz dialogó esta mañana con InformateSalta y se mostró preocupado por la situación económica que se les presenta desde hace más de 60 días, por un lado el pago de alquileres e impuestos para los dueños y por el otro los profesores que no están recibiendo sus ingresos diarios.

En relación a los profesores dijo "La mayoría son monotributistas o trabajan por hora, los profesores de zumba, spinning, estamos más preocupados porque si no tienen trabajo y ahora está difícil la situación para encontrar otro. Están a la expectativa que empiecen a reactivar los gimnasios"







Sostuvo que la situación a más de 60 días de inactividad los dejó en "código rojo" sobre todo en relación al pago de alquileres. En tal sentido piden una solución urgente en relación a su propuesta y una solución intermedia, teniendo en cuenta lo que sucede en Jujuy.

"En mi caso tengo dos gimnasios, en uno no pago alquiler pero si los impuestos, en el segundo pago alquiler y yo me doy de plazo hasta junio para ver que voy a decidir porque serían 3 meses que se van a juntar para pagar y al no tener ingresos no podemos pagar alquiler. Ya varios gimnasios cerraron, de zona centro cerraron más o menos 4 o 5 gimnasios, yo la estoy remando y si no veo respuestas hasta los primeros días de Junio voy a tener que cerrar mi gimnasio y quedarme con uno solo, ese es mi caso pero hay gente que tiene dos gimnasio o uno pero alquilan los dos, y para el que recién está empezando es más difícil, la mayoría esta en código rojo, nos urge una respuesta o una solución intermedia"

Si bien desde el sector están agradecidos con el Gobierno, desde donde se les ha ofrecido un préstamo desde $50 mil pesos.

En cuanto a la responsabilidad ellos dicen tenerla sumamente clara y destacó que ellos pueden tener un mejor control del ingreso de la gente situación que en otras actividades ya habilitadas no se puede lograr.

Uso de tapa boca

Paño con lavandina en el ingreso

Capacidad reducida

Ingreso por DNI

En el caso de aprobarse el uso de apartos, limpieza de los mismos cada hora. Entre otros









Marcha pacífica del sector



Para el viernes bajo el slogan "Gimnasios cerrados = tristeza" se espera una marcha del sector, tanto propietarios y profesores, instructores, personal trainer y otros sectores. Será a las 11 de la mañana en la plaza 9 de Julio.

"Me siento muy identificado, vivo de esto y ahora tengo todo el tiempo del mundo. Van a ir dueños de gimnasios, los trabajadores, instructores, profesores y hasta chicos que eran del personal de limpieza que se quedaron sin trabajo" concluyó.