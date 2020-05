Policial: 11 historias más sobre mentiras

Es entrar en un mundo sucio que ya conocemos o hemos visto antes. Por eso déjame que te presente, a esta periodista y escritora nacida en Buenos Aires, y que, hoy en día, representa un orgullo para la literatura de nuestro país.

Mariana pertenece al grupo de escritores: “nueva narrativa argentina”, término que adoptó la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, para definir el cambio como su nombre lo dice de la narrativa literaria argentina. De esta manera, Elsa Drucaroff, creadora de la antología de esta corriente, evidencia un acontecimiento que tienen estos nuevos escritores en común – la post dictadura – la cual transmitió una herencia cultural de abandono y zozobra en cada autor, llenando sus relatos con experiencias traumáticas – “dos, pero uno muerto” – es una realidad que vivió la primera generación post dictadura, en donde siempre se estaba recordando que faltaba alguien: “Eran dos. Pero de uno, no se sabe nada”.











La obra que hoy te presento de Mariana, se titula: “Las cosas que perdimos en el fuego”. Un relato en donde la cotidianidad del lector se vuelve una pesadilla, porque lo sumerge en 11 historias diferentes que alcanzan a perturbar las imágenes, que nuestra imaginación pone en cada personaje. Personalmente me pasa en el siguiente fragmento de la historia “Mujeres Ardientes”:

<<"Juan Martín Pozzi, su marido. Llevaba tres años casada con él. No tenían hijos. Él creía que ella lo engañaba y tenía razón: estaba por abandonarlo. Para evitar eso, él la arruinó, que no fuera de nadie más, entonces. Mientras dormía, le echó alcohol en la cara y le acercó el encendedor. Cuando ella no podía hablar, cuando estaba en el hospital y todos esperaban que muriera, Pozzi dijo que se había quemado sola, se había derramado el alcohol en medio de una pelea y había querido fumar un cigarrillo todavía mojada.

–Y le creyeron –sonreía la chica del subte con su boca sin labios, su boca de reptil–. Hasta mi papá le creyó.”>>

Te invito a que conozcas esta perspectiva, de aquellas historias que han involucrado diferentes actores: policías, bomberos y sociópatas. Los cuales, construyeron una historia oscura sobre Argentina. Personajes como el Petiso Orejudo, quien a los nuevos años se convirtió en un famoso asesino en serie, siempre amante de estrangular y quemar edificios. Historias sobre apagones dictados por el gobierno, que terminan en suicidios colectivos, magia negra, celos, desamor.











Todo esto, reunido en un solo libro y visto desde la mirada de una gran escritora. A quien considero, una de las personas más valientes, al momento de tomar postura frente a realidades que nadie ha querido visibilizar. Mariana Enríquez, tienen la capacidad de contarte una conversación y hacerte sentir que tú también eres parte de ella, este libro, te pondrá en la piel de cada personaje, y son cosas que no quisieras realmente vivir, porque al parecer son solo 11 historias más sobre mentiras.