Jujuy reabrió el turismo interno y las sensaciones fueron muy optimistas

Con el fin de semana que pasó, en la provincia de Jujuy volvió la actividad turística pero solo de forma interna, para que los habitantes de la provincia puedan reactivar el rubro disfrutando de sus propias maravillas y paisajes.

En ese sentido InformateSalta dialogó con Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de la vecina provincia quien se mostró optimista ante el regreso de la actividad. “Ha sido un fin de semana positivo, tanto de la actividad que se reactivó, más allá que no se trabajó como en tiempos normales pero volver a abrir los hoteles o restaurantes, con todos los recaudos, se veía en el rostro de los jujeños la alegría tras estar sin trabajar por 60 días”, afirmó.

Del mismo modo, señaló que el promedio de movimiento del turismo interno “ha sido del 40% en la quebrada, lo cual es positivo, nosotros teníamos un 15% de jujeños que viajan en estadísticas normales, y llegar al 40% es una buena respuesta”, respaldó.

A esto sumó que “el empresario también se adaptó bien, una habitación que costaba U$S 100 para un turista francés ahora cuesta U$S 30 para un jujeño, entonces con precios accesibles, se han ocupado también los hoteles y hostales de 1 y 2 estrellas en función de la crisis, pero con la necesidad de salir del aislamiento también”, explicó el funcionario, quien no se olvidó de resaltar que en todos los sentidos se han respetado las medidas de seguridad, como distanciamiento social, uso de barbijo, entre otras.

Con la reapertura del sector, desde el Ministerio jujeño seguirán trabajando para potenciar la actividad, en vista a lo que pueda pasar a futuro e intercalando actividades con las provincias que presenten una buena situación epidemiológica.

“La expectativa es poder generar un efecto multiplicado en el país, que avancemos con otras provincias como Salta por ejemplo, generar lazos con regiones donde el virus no circula, esa será la forma en que avancemos en el turismo, primero en lo regional y a mediano o largo plazo, el nacional”, concluyó Posadas.