Un repatriado recibió una golpiza, lo apuñalaron y le robaron dentro de un hotel

El hotel de Alvarado al 100 sigue dejando reclamos de repatriados. Este miércoles, se conoció la historia de Pablo, oriundo de Orán, quien hizo público a través de su familia el calvario que está pasando en este establecimiento hotelero. Llegó de Tarija (Bolivia) hace 9 días y mientras cumplía el aislamiento obligatorio, fue ferozmente atacado y le robaron todas sus pertenencias.

"Hoy a las 6 de la mañana recibo un llamado telefónico de mi hermano que está cumpliendo la cuarentena en el hotel Royal de Salta en Alvarado 111. Una persona desconocida entró a su habitación lo golpeó, le robó sus pertenecías y quedó mal herido. Gracias a la ayuda de otra persona en el hotel, que le facilitó el teléfono es que yo me entero. El tema es que él está mal herido y necesitamos que lo atiendan y lo trasladen de lugar" dijo Mario, hermano de la víctima en Multivisión Federal.

El hombre insistió en que su hermano es enfermo y necesita cuidados especiales, además cuestionó el hecho de que esté cumpliendo cuarentena en Capital cuando él es de Colonia Santa Rosa y el ingreso al país lo hizo por Pocitos.

"Él es enfermo, toma medicamentos para la presión para su estrés, no es del todo sana, es algo especial. Estamos incomunicados y no sabemos qué hacer ni a nivel salud ni a nivel justicia"

Consultado sobre si se comunicó con alguien del hotel dijo: "La única que me atendió fue la recepcionista, que dicho sea de paso no nos viene atendiendo bien desde que él ingresó, hay poca información y me dijo que ella estaba saliendo de su turno, de horario de trabajo y que tenía que esperar que llegue alguno de nuestros parientes para comunicarse y que había policías en el lugar pero que ellos no estaban autorizados a informar nada".

Mario desesperado solicitó soluciones ante esta grave situación, de maltrato y robo, para evitar que le pase a otra persona. "No sabemos si es una persona que estaba también guardando cuarentena en el lugar o un extraño. En cualquiera de los dos casos es grave porque esto devela una de las tantas cosas que ocurren en los lugares donde se está haciendo la cuarentena, personas que necesitan ser atendidas por alguna patología o alguna situación mental o de salud y el tema de seguridad obviamente" agregó.

En el video Pablo, el joven atacado le cuenta lo sucedido y le pide ayuda.

"Hola Gaby, me acaban de asaltar, acá adentro me apuñalado mira como me dejaron, me robaron los dolores, me robaron la piedra de oro, me robaron un montón los bolivianos, todo me robaron, me robaron la ropa, me apuñaló me quiso cortar la yugular, me golpeó me quebró la nariz, quiero que vengan todos, quiero irme de acá. Le salve la vida a la chica que estaba con él. Él la quería matar también, la quería matar, estaba loco, me sacó mis papeles, la piedra, todo todo Gaby estoy con miedo como nunca. Gracias a dios por ir a taekwondo al último cuando él se distrajo le metí una en la garganta y pude abrir la puerta y salir gritando" fue su relato.

Finalmente, según confirmó InformateSalta, el joven fue trasladado del hotel de Alvarado al 100 y la investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Penal N°2, a cargo de Mónica Poma, quien inició actualizaciones preliminares y espera tomar la denuncia del damnificado.