Ediles y caciques pedirán la intervención del municipio en Santa Victoria Este

En la jornada de hoy, el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, deberá presentarse ante el Concejo Deliberante para despejar todas las dudas que sobrecaen en sus actos de gobierno. En base a esto, se analizará si procede a la intervención provincial o si lo destituyen.

Como reza Nuevo Diario, Rafael Andrada, presidente del cuerpo deliberativo señaló desde el inicio de la cuarentena el municipio está en total abandono, que no hay atención al público ni servicios básicos.

Si bien la intención era aprobar la destitución del intendente Nerón en la sesión legislativa de la semana pasada, quedó pendiente para el próximo encuentro que será hoy.

"Miembros del IPIS, caciques de Nueva Esperanza y otros dirigentes, queremos pedirle transparencia y que trabaje con el Concejo Deliberante", manifestó el edil.

Acusaciones

Sumándose al reclamo por abandono y gestiones poco transparentes en el municipio, el malestar se acrecentó cuando apartaron al secretario de Políticas Sociales, Marcos Lucas. Esta situación fue considerada como un “abuso de poder” de parte de Nerón al despedir al ex funcionario, luego de tomarle jurarmento frente a la comunidad.

A esto se le añaden los nombramientos de familiares de Nerón en el gabinete municipal. Así como señala el Nuevo Diario, entre estos nombramientos, se encuentra su sobrina Julieta Catardo como secretaria de Hacienda, a su nuevo cuñado Osvaldo Menéndez como secretario de Acción Social; a Manolo Catardo como secretario privado, a Marcos Catardo como chofer y a otros sobrinos.

"No responde a los requerimientos del Concejo Deliberante para brindar informes de la gestión. No atiende al público que solicita audiencia, no responde los llamados telefónicos y se ausenta en reiteradas oportunidades de la institución", afirmó Andrada.

Otra situación que advierten los ediles es la falta de asistencia alimentaria a seis familias aisladas en Santa Victoria Este por el COVID-19, que regresaron desde Río Negro, donde se fueron a trabajar. Para ellos, constituye abandono de persona.

“La semana pasada por unanimadad se aprobó pedir a la Legislatura la intervención del Ejecutivo municipal, pero eso se frenó un poquito porque ahora quieren la destitución del intendente. Todo va a depender de lo que nos diga el intendente cuando se presente en el Concejo”, detalló Andrada.