Por los contagios en Orán, confirman la transmisión por conglomerado en Salta

Así lo señaló Francisco García, Jefe de Programa de Vigilancia Epidemiológica de Salta, en el último informe de situación frente a la pandemia. Quedó confirmado el contagio por contacto estrecho en grupo familiar. El especialista señaló que aún no se puede confirmar la circulación viral en la provincia.

La investigación epidemiológica por coronavirus en Salta se concentró, por el momento, en la localidad de Orán, a partir de los cinco casos confirmados por contacto estrecho. Francisco García, Jefe de Programa de Vigilancia Epidemiológica de Salta, brindó hoy un informe especial.

“El miércoles se tomó conocimiento del caso positivo de Jujuy. A partir de ese momento, todas las personas que tomaron contacto con esa persona pasan a ser clasificadas como contactos con caso positivo, tengan o no síntomas. El régimen de nuestra provincia indica aislamiento preventivo de todas esas personas y testeo al quinto día de haber tenido el contacto. Esas personas igual deben continuar con la cuarentena hasta el día 14 y se realiza un nuevo testeo. Las personas que den positivo pasan a internación”, señaló.

Con respecto al caso que disparó los contagios, García dijo: “si los camioneros se trasladan a lugares con transmisión comunitaria, como en este caso que estuvieron en distintas zonas de buenos aires con transmisión comunitaria, estaba obligados a cumplir con todas las normas de aislamiento y hacer cuarentena. Debían haber estado aislados y sin contacto con el grupo familiar”.

A partir de esta situación, se confirmó en Salta el contagio por conglomerado, es decir por contacto estrecho en grupos familiares. Se está intentando identificar a todas las personas que puedan haber mantenido contacto. “Están involucradas personas de otras localidades, todas deben mantenerte un alto nivel de vigilancia los contactos estrechos. Primero debemos confirmar la trasmisión por conglomerado y luego circulación viral. En este caso, lamentablemente hubo transmisión estrecha, el número de personas en contacto con el infectado es elevado, cerca de 40 y ya se estudiaron los primero 27”, dijo.

Con respecto a los testeos, García aclaró que “el único laboratorio público que realiza los testeos es el Señor del Milagro de Capital, el que realiza los estudios en toda la provincia. No está descentralizado el testeo porque requiere de un laboratorio y especialistas. Es una práctica que no se puede descentralizar. El stock de PCR es de 7 mil determinaciones”.

Ante la sospecha clínica, los sospechosos deben asilarse hasta la espera de los resultados. “Ayer entraron los primeros 29 hisopos y hoy continuarán entrando. La investigación continúa ya que por conglomerado fue grande, hubo transmisión entre personas de la misma familia, no vamos a escatimar en el uso de las muestras. Hoy no se puede cerrar el círculo de contagios. Todos los que ya han sido testeados y den negativo, deben ser muestreados nuevamente a los 14 días. La cuarentena es epidemiológica, no individual. Luego de estos 14 días recién vamos a poder cerrar ciclos epidemiológicos en barrios y conglomerados”.