Vivos por las redes sociales: La nueva forma de hacer periodismo

El aislamiento y la ausencia de recreaciones habituales, fueron llevando a que vayan cambiando y mutando las formas de entretenerse y mantenerse informado.



Paralelamente, el consumo de plataformas digitales, sobretodo Instagram, creció exponencialmente.

Leonel Saleh, trabaja en los medios e incursiona en las redes sociales desde hace tiempo. Desde que comenzó la cuarentena, viene haciendo vivos en Instagram.

El salteño se encuentra viviendo hace un tiempo en Rosario de Santa Fe, pero toda su parte comercial la maneja desde su casa.

Una semana antes que se dicte la cuarentena obligatoria, se encontraba junto con el equipo del programa grabando en "Ushuaia, en el fin del mundo".











Luego de que su trabajo se viera interrumpido de repente, se vio obligado a reinventarse. "Allí nacieron los vivos de Instagram en donde comencé con mi amigo Maxi Trusso, un gran cantante de fama internacional. Luego, al ver la repercusión de ese primer vivo, donde además cantó varios temas, siguió Javier Saiach (el diseñador de Juana Viale en el programa de Mirtha, y del recordado vestido de novia de Isabel Macedo), y siguieron personajes destacados como Teresa Calandra, Anamá Ferreira, la comediante salteña Mar Tarres, Paz Cornú, el actor Diego Reinhold, el diseñador Benito Fernández, el periodista Ronen Suarc desde Nueva York, la cantante Daniela (ex integrante del grupo las primas) la polémica Adriana Aguirre, el DJ Ale Lacroix, entre tantos otros personajes", contó a InformateSalta.



Una entrevista muy linda y conmovedora, fue la de hace unos días con Gabriel y Diego, dos papás, que tomaron notoriedad por que su hijo es ahijado de Pampita. Se trata de entrevistas en vivo, muy relajadas, de una hora de duración.



Leo adelantó que esta semana se vienen varias entrevistas interesantes como una con la dj Puli De Maria, Gabriel Lage, Ronnie Arias, Matilda Blanco, Jimena Latorre y la próxima con muchos músicos y artistas, de los cuales hay varios salteños en la lista.

Ante esta nueva tendencia Leonel nos cuenta: "Estoy feliz con los vivos de Instagram, es una nueva forma de comunicarnos, y nos acerca a todos los seguidores, me ayuda a mostrarme mucho más como soy, a reirme de todo, a hablar temas serios, y también a que la gente me conozca desde otro lugar, entrevistando que es algo que me encanta de hecho lo que más disfruto. Por ahí estaba muy encasillado con los viajes y demás. Ahora, además de entrevistar a figuras del medio, también voy a comenzar nuevas secciones de Psicología, Nutrición, Sexología, y Medicina".







"Los vivos vinieron para quedarse, sin ir más lejos siempre estuvieron pero la pandemia los impulsó", indicó el comunicador. En mi caso, el trabajo con muchas marcas y empresas y entes turísticos que compran mis posteos e historias, ahora se realizan online y a través de las redes sociales. Es un trabajo que por ahí se piensa que es fácil, pero hay mucha dedicación y profesionalismo por detrás. Desde que una marca te contrata, esperan que vos le hagas un buen laburo y eso es lo que hago", señaló.