Juicio al finquero aleman: el peón sobreviviente contó que Hartmut puso veneno en la carne

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, representa al Ministerio Público en la audiencia de debate contra Hartmut Torsten Theobald, imputado por los delitos de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Ramón Ignacio Casas en concurso real con el delito de tentativa de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Benito Soraire.

Los jueces Francisco Mascarello, Paola Marocco y María Livia Carabajal, tras la lectura del requerimiento a juicio, recibieron la declaración de la esposa, dos hijos y un hermano de Ramón Ignacio Casas, quienes ratificaron lo vertido durante la investigación, señalando que el productor alemán tenía mala relación con su empleado, dada por la falta de pago y otros malos tratos y que antes de fallecer, Casas lo había denunciado a la AFIP, por lo que el vínculo empeoró y se sentía amenazado.

También prestó declaración Benito Soraire, el trabajador que sobrevivió al envenenamiento, quien aseguró que Hartmut Torsten Theobald era su empleador y que su situación era totalmente irregular, ya que no recibía los pagos correspondientes y que a cambio de sus tareas, recibía alojamiento y alimentos que el productor le proveía.







“Yo me he escapado de morir. Hartmut me ha metido veneno en la carne…” aseguró el trabajador rural y dijo que se salvó porque tomó leche y concurrió al hospital local, pero seis de sus perros fallecieron.

Para hoy, la segunda jornada de la audiencia de debate están previstos nueve testigos, entre los que se cuenta personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que intervino en la investigación y el personal policial que realizó la primera intervención en uno de los hechos.

El juicio está previsto que se desarrolle hasta el 23 de junio en la Sala VII de Juicio sin presencia de público, en cumplimiento de las normas de bioseguridad previstas.