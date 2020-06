Protocolo para camioneros: “La idea es que el conductor no se tenga que bajar”

Tras el reclamo del sector de camioneros por las largas filas y las demoras para ingresar a la ciudad luego que un trabajador del sector proveniente de Buenos Aires diera positivo a coronavirus en Orán, y contagiará a otras cinco personas, el gobierno de la provincia elaboró un protocolo para tratar de agilizar el trámite.







Al respecto, Jorge Guaymás, secretario de Camioneros en Salta, en diálogo con InformateSalta, aseguró que como primera medida se acordó que desde hoy, dos integrantes del sindicato tendrán presencia permanente en el puesto de control de acceso a Salta. “La mejor manera de controlar es que sea muy preciso el control”, sostuvo.

“Veo un principio de buena voluntad y de complementación en el trabajo”

Guaymás señaló que se requiere un control sanitario fuerte por la situación actual. “Nunca hemos dicho que no queremos control, al contrario lo que queremos es la manera de agilizar el tema porque no puede ser que cuando llegue a la provincia final tenga que estar de 8 a 15 horas parado, es algo inhumano ya se convierte más de 2 días sin poder dormir, descansar y estar bien”, sostuvo.

En ese marco, indicó que propusieron habilitar más salidas de ingreso y egreso, ya que si bien actualmente hay tres pasadas para ingresar y tres para salir, solo se ocupa una sola. “Así se hace un embudo, hemos quedado en ver la posibilidad de hacerlo en horas picos cuatro de ingreso y dos de salida, y de esos cuatro, que sean dos o tres exclusivamente de carga para tener el control rápido y no se tenga que esperar tanto”.

“Todo tiene que ver con una buena política de prevención, y buen control”

También señaló la necesidad de a través de la tecnología realizar un seguimiento de los camiones desde el punto de origen hasta el lugar de destino. “De esa manera vamos a poder saber a que hora sale el camión, que carga, que documentos, entonces es mucho más fácil, nos quedaría solo el control de fiebre”, dijo.

En ese sentido, detalló que se implementará una cámara para desinfectar todo lo que es el camión, de forma que el conductor no se tenga que bajar. “La idea es hacerlo lo más rápido posible, pero que se tenga la garantía de que el camionero está en condiciones y no tiene nada con respecto al coronavirus”.

Por último, se refirió a la estigmatización de algunos trabajadores en el norte provincial. “Las estaciones de servicio no querían que dejen entrar a los camiones, ni que estacionen ni que permanezcan, es algo que es imposible, sino que hacemos con los camioneros, le tenemos que decir que no salga, y que no transporten nuestros medicamentos, nuestros insumos, nuestra mercadería”, finalizó.